Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bernardo Tavares Janji Evaluasi Besar Usai Persebaya Surabaya Ditahan Bhayangkara FC 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |22:22 WIB
Bernardo Tavares Janji Evaluasi Besar Usai Persebaya Surabaya Ditahan Bhayangkara FC 1-1
Bernardo Tavares berjanji untuk mengevaluasi permainan Persebaya Surabaya usai ditahan Bhayangkara FC 1-1 (Foto: I.League)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, berjanji untuk mengevaluasi hasil imbang 1-1 kontra Bhayangkara FC di Super League 2026-2027. Sebab, mereka membuang tiga poin di depan mata.

Duel Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya itu berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Sabtu 5 September 2026 sore WIB. Kedua kesebelasan harus puas berbagai satu angka.

Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya (Instagram/@officialpersebaya)

Persebaya sempat unggul lebih dulu melalui gol Yann Mabella (13’). Tapi, gol Allano Lima (60’) membatalkan tiga poin tersebut.

1. Peluang

Dalam pertandingan tersebut, Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk menggandakan keunggulan. Sayangnya, kesempatan yang didapat tidak mampu dimaksimalkan hingga Bhayangkara FC akhirnya berhasil mencetak gol penyama kedudukan.

“Di sisi lain, kami ingin menang tapi sayangnya tidak bisa. Kami sedikit frustasi karena ketika kami sudah unggul duluan, kami harusnya bisa menjaga clean sheet. Kami perlu meningkatkan aspek ini," ujar Tavares dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Senin (7/9/2026).

Pria asal Portugal itu menilai Persebaya harus memiliki keberanian dan konsistensi untuk terus mencari gol kedua setelah membuka keunggulan. Menurutnya, kesempatan untuk menambah gol harus dimanfaatkan sebelum lawan mendapatkan momentum untuk menyamakan skor.

"Ada situasi di mana kami bisa mencetak gol kedua, tapi terkadang kami menyerah terlalu dini. Sepakbola kali ini menunjukkan kami harus terus berjuang untuk mencari gol kedua sebelum lawan menyamakan kedudukan,” jelas Tavares.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/49/3240728/erupsi_gunung_anak_krakatau_bikin_kapten_sekaligus_legiun_asing_persebaya_surabaya_memahami_arti_perjuangan_bonek-ZIDJ_large.jpg
Erupsi Gunung Anak Krakatau Bikin Pemain Asing Persebaya Surabaya Paham Perjuangan Bonek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/49/3240719/panpel_akan_menjual_tiket_persija_jakarta_vs_persib_bandung_sebanyak_60_ribu_lembar_khusus_untuk_pemegang_ktp_jakarta-cHIt_large.jpg
Persija Jakarta vs Persib Bandung: Panpel Jual 60 Ribu Tiket, Khusus Pemegang KTP Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/49/3240706/ketua_panpel_persija_jakarta_albin_laurent_memberi_kabar_buruk_soal_laga_kontra_persib_bandung_di_jakarta-tbW3_large.jpg
Breaking News: Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion GBK Belum Dapat Izin Resmi Kepolisian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/49/3240403/mauro_zijlstra_bahagia_jadi_andalan_arema_fc_okezone-87zs_large.jpg
Respons Mauro Zijlstra Setelah Cetak Gol di Laga Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/07/11/1747351/persija-vs-persib-belum-dapat-izin-resmi-kepolisian-untuk-digelar-di-jakarta-pup.webp
Persija vs Persib Belum Dapat Izin Resmi Kepolisian untuk Digelar di Jakarta
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/03/28/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_foto_pss.jpg
Ada Peran John Herdman di Balik Lolosnya Timnas Indonesia U-20 ke Piala Asia 2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement