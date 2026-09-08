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Resmi! Persib Bandung Pinjamkan Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |15:57 WIB
Resmi! Persib Bandung Pinjamkan Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya
Saddil Ramdani resmi dipinjamkan ke Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG – Manajemen Persib Bandung secara resmi meminjamkan penyerang sayap mereka, Saddil Ramdani, ke klub rival abadi, Persebaya Surabaya. Saddil dipinjamkan agar mendapatkan menit bermain di klub berjuluk Bajul Ijo tersebut.

Kebijakan melepas sang pemain diambil bukan tanpa alasan yang matang dari kubu Pangeran Biru. Jajaran pelatih menilai masa peminjaman ini merupakan langkah strategis agar Saddil bisa terus mengasah kemampuan serta mendapatkan jam terbang yang lebih kompetitif.

Sepanjang musim 2025-2026 lalu, pemain berusia matang ini sebenarnya sempat menjadi bagian penting dari skuad juara Persib. Ia tercatat membukukan 25 penampilan dan menyumbangkan tiga gol di liga domestik, serta turut mencetak satu gol dari tujuh laga di ajang AFC Champions League Two (ACL Two).

Namun, dinamika pengelolaan skuad serta kebutuhan taktik tim membuat manajemen dan tim pelatih harus mencari opsi terbaik bagi perkembangan sang atlet. Bergabung dengan Bajul Ijo dipandang sebagai ruang ideal bagi Saddil untuk menjaga ritme permainan dan kepercayaan dirinya di lapangan.

Saddil Ramdani
Saddil Ramdani

1. Pentingnya Menit Bermain

Pelatih kepala Persib, Igor Tolic, memberikan pandangan terbuka terkait keputusan melepas anak asuhnya ke klub asal Jawa Timur tersebut. Menurutnya, aspek menit bermain adalah kunci utama bagi karier seorang pesepak bola profesional agar tidak mengalami stagnasi.

"Menit bermain sangat penting bagi seorang pemain untuk menjaga performa dan kepercayaan diri. Kami berharap Saddil bisa mendapatkan kesempatan yang baik bersama Persebaya, menikmati kompetisinya, dan terus menunjukkan kualitas yang dia miliki," ujar Tolic, mengutip dari laman resmi Persib, Selasa (8/9/2026).

Pelatih asal Eropa itu juga menambahkan bahwa setiap pemain memiliki fase perkembangan yang berbeda-beda. Karena itu, klub berkewajiban mencarikan situasi paling ideal agar potensi maksimal sang pemain tetap terjaga dengan baik.

 

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