Panpel Persija Imbau The Jakmania Jaga Ketertiban saat Persib Bandung Bertamu ke Jakarta

PANITIA Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta meminta The Jakmania -suporter Persija Jkaarta- menjaga ketertiban saat Persib Bandung bertamu ke Jakarta. Ketua Panpel Persija, Albin Laurent, berharap The Jakmania fokus menikmati pertandingan.

Persija Jakarta akan bersua dengan Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September 2026.

SUGBK siap gelar laga Persija vs Persib. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

1. Tunggu Izin Keramaian dari Kepolisian

Namun, Panpel Persija masih menunggu izin resmi dari pihak kepolisian terkait penyelenggaraan pertandingan itu. Meski demikian, Albin memiliki keyakinan 80 persen izin tersebut akan turun.

Jika izin tersebut sudah resmi, Panpel Persija akan mulai menjual tiket. Albin mengungkapkan, sebanyak 60 ribu tiket akan dijual khusus untuk suporter yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta.

Karena itu, sudah pasti yang menyaksikan laga tersebut adalah The Jakmania. Albin mengimbau kepada suporter yang datang untuk menjaga ketertiban.

"Ya jangan bikin ricuh, jangan bawa flare, petasan, power bank, dan semua larangan nanti akan kami sampaikan di rilis di persyaratan dan ketentuan pembelian tiket," tutur Albin kepada awak media, termasuk Okezone di Kuningan, Jakarta pada Senin 7 September 2026.

"Dan juga nanti di medianya Persija nanti akan menyampaikan lagi," sambungnya.