Persija Geber Persiapan Lawan Persib Bandung, 3 Pemain Cedera dan Pratama Arhan Kembali

JAKARTA - Persija Jakarta telah memulai persiapan untuk menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027. Pada latihan yang digelar di Persija training ground, Sawangan, Depok, Senin (8/9/2026), tampak sejumlah pemain menjalani latihan terpisah.

1. Persija Geber Persiapan Hadapi Persib

Pertandingan Persija vs Persib digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 12 September 2026. Namun, sampai saat ini polisi belum mengeluarkan izin keramaian pada laga tersebut.

Pada pekan pertama Super League, Skuad Macan Kemayoran meraih kemenangan 1-0 atas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, pekan lalu. Sementara Persib Bandung meraih kemenangan 3-1 atas PSM di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Berdasarkan pantauan Okezone, Shin Tae-yong memimpin timnya berlatih mulai pukul 16.40 WIB. Ini merupakan latihan perdana Persija setelah melawan Borneo FC.

Persija latihan jelang hadapi Persib Bandung (Andri Bagus)

Persija baru tiba di Jakarta, Senin (7/9/2026) usai perjalanan panjang dari Samarinda, sejak Minggu (7/9/2026) sore. Pasalnya, mereka harus mengubah rute perjalanan karena erupsi Gunung Anak Krakatau yang membuat operasional Bandara Soekarno-Hatta sempat terhenti.

Rute Persija diawali via darat dari Samarinda ke Balikpapan, lalu dilanjut pesawat dari Balikpapan ke Yogyakarta, selanjutnya via darat dari Yogyakarta ke Sawangan. Perjalanan ini dapat menguras tenaga Rizky Ridho dan kawan-kawan.

Dalam sesi latihan, ada tiga pemain Persija yang melakukan berlatih terpisah karena cedera. Ketiga pemain itu adalah Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, dan Kwon Chang Hoon.