Jelang Persija vs Persib, Kerim Memija Incar Kemenangan

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta Kerim Memija bertekad membawa timnya meraih kemenangan atas Persib Bandung. Dia tidak gentar dengan status Persib yang merupakan juara Super League dalam tiga musim terakhir.

1. Jelang Persija vs Persib

Kedua tim akan bertemu dalam pekan kedua Super League 2026-2027. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026) sore WIB.

Kerim Memija mengatakan Persija akan berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak menit awal sampai akhir laga. Dia mengakui Persib merupakan tim yang tangguh. Namun, hal ini malah memotivasi Persija.

Persija latihan jelang hadapi Persib Bandung (Andri Bagus)

"Saya rasa mereka sudah tiga kali menjadi juara karena memang ada alasannya. Mereka adalah tim yang bagus. Tetapi seperti yang saya katakan, kami akan memberikan yang terbaik untuk mencoba mengalahkan mereka," kata Kerim Memija, dikutip Rabu (9/9/2026).

Pemain berusia 30 tahun mengatakan sangat bersemangat untuk menghadapi pertandingan besok. Ia pun sudah mengetahui rivalitas Persija dan Persib.

"Ya, saya sangat antusias. Sungguh, saya tidak sabar untuk memulainya," kata Kerim.