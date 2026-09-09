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Tak Ada Lagi Bojan Hodak, Shin Tae-yong Dijagokan Antar Persija Jakarta Menang atas Persib Bandung!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |13:37 WIB
Tak Ada Lagi Bojan Hodak, Shin Tae-yong Dijagokan Antar Persija Jakarta Menang atas Persib Bandung!
Shin Tae-yong dijagokan bawa Persija Jakarta menang atas Persib Bandung di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
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PERSIJA Jakarta memiliki catatan buruk saat dihadapkan dengan Persib Bandung yang dilatih Bojan Hodak pada 2023-2026. Dalam periode tersebut, Bojan Hodak membawa Persib Bandung mencetak empat menang dan dua imbang dalam enam pertandingan Liga Indonesia melawan Persija Jakarta!

Akhir pekan ini atau pada Sabtu 12 September 2026, Persib Bandung akan melawat ke markas Persija Jakarta dalam lanjutan pekan kedua Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Pertama kalinya dalam tiga musim terakhir, Bojan Hodak takkan mendampingi Persib Bandung saat melawan Persija Jakarta di Liga Indonesia, mengingat Igor Tolic yang duduk di kursi pelatih.

Bojan Hodak bawa Persib dominan atas Persija. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Bojan Hodak bawa Persib dominan atas Persija. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

1. Shin Tae-yong Hentikan Rekor Buruk Persija Jakarta Lawan Persib Bandung?

Pengamat sepakbola Tanah Air, Taufiq Ardyansyah, menilai laga akhir pekan ini sebagai momentum Persija Jakarta mengakhiri catatan buruk melawan Persib Bandung. Taufiq menilai ada banyak tanda-tanda Persija Jakarta akan mengakhiri laga melawan Persib Bandung menjadi kemenangan.

“Ini waktunya Persija memutus dominasi buruk (atas Persib). Ketika Persib dilatih Bojan, Persija enggak pernah menang. Sekarang Persib dilatih Igor Tolic dan waktunya (Persija menang). Ini sama kayak Shin Tae-yong enggak pernah menang lawan Park Hang-seo. Tapi, ketika pelatih Vietnam ganti, Shin Tae-yong akhirnya menang,” kata Taufiq dalam Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone, Rabu (9/9/2026).

“Selain bermain di SUGBK, Persija juga memiliki materi pemain yang jauh lebih baik ketimbang musim lalu. Jika ingin bersaing di jalur juara, Persija mesti bersaing sejak awal musim, bukan dari pertengahan atau bahkan akhir musim,” lanjut Taufiq.

2. Persija Jakarta Percaya Diri

Taufiq juga menyoroti skuad asuhan Shin Tae-yong yang dalam kepercayaan diri tinggi. Kepercayaan diri itu muncul karena pertama kali dalam delapan tahun terakhir, Persija Jakarta menang atas Borneo FC di Samarinda.

 

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