Jelang Persija vs Persib, Shin Tae-yong Harapkan Dukungan The Jakmania

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong mengharapkan dukungan suporter saat menjamu Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027. Dukungan The Jakmania dapat memberikan tambahan energi untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan.

1. Persija vs Persib

Persija akan menjamu Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026), pukul 15.30 WIB. Pertemuan kedua tim mendapatkan perhatian besar dari publik sepak bola Indonesia.

Rivalitas Persija vs Persib kerap kali tak hanya berbicara tentang apa yang terjadi di lapangan dan tribun, tetapi juga memiliki gaung yang lebih luas. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menekankan persaingan dalam sebuah pertandingan sepak bola harus berhenti setelah 90 menit.

Menurutnya, wajar jika pertandingan berlangsung dalam tensi tinggi. Begitu pula ketika ada keputusan wasit yang belum sesuai harapan. Pada akhirnya, setiap pertandingan memiliki hasil yang berbeda, baik kemenangan, hasil imbang, maupun hasil yang belum sesuai harapan. Karena itu, setiap elemen yang terlibat di dalamnya diharapkan dapat merespon setiap dinamika pertandingan dengan bijak.

Borneo FC vs Persija Jakarta (Instagram/@persija)

“Sejujurnya, yang ingin saya pesankan adalah, tidak peduli apakah kami melawan Persib, Bali United, atau Dewa United, para fans harus selalu tertib dan tidak boleh ada masalah. Wasit bisa saja membuat keputusan yang salah, atau membuat keputusan yang benar, tetapi pertandingan tetaplah pertandingan,” kata Shin Tae-yong, melansir laman Persija, Rabu (9/9/2026).

2. Harapkan Dukungan The Jakmania

“Kami harus selalu mengedepankan fair play dan saling menghormati dengan baik. Kami akan berusaha sekuat tenaga agar bisa menang. Namun, seandainya hasilnya tidak sesuai harapan, saya berharap Jakmania tetap memberikan dukungan yang kuat atas dasar cinta kepada Persija. Dukungan yang bisa menciptakan motivasi bagi kami ke depannya,” ujarnya lagi.