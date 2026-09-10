Daftar Top Skor Sementara Liga Champions 2026-2027: Ermedin Demirovic dan Ferran Torres di Atas!

DAFTAR top skor sementara Liga Champions 2026-2027 di matchday pertama akan diulas Okezone. Total ada 18 pertandingan yang digelar di matchday pertama yang berlangsung pada Selasa 8 September 2026 malam WIB hingga Jumat 11 September 2026 dini hari WIB.

Dari 18 pertandingan itu, 12 di antaranya sudah digelar. Berdasarkan 12 pertandingan yang sudah digelar, ada beberapa nama yang mencuat alias duduk di puncak top skor sementara Liga Champions 2026-2027.

1. Nama Kejutan Muncul

Kylian Mbappe baru mencetak satu gol di Liga Champions 2026-2027.

Top skor Liga Champions 2025-2026 musim lalu dengan 15 gol, Kylian Mbappe, sudah bermain musim ini. Ia mencetak satu gol saat Real Madrid menang 2-1 atas Inter Milan.

Erling Haaland yang beberapa kali menjadi top skor Liga Champions juga sudah bermain. Ia memborong semua gol kemenangan 2-0 Manchester City atas FC Porto.

Namun, bukan dua nama di atas yang memuncaki daftar top skor sementara Liga Champions 2026-2027. Untuk sementara, posisi puncak ditempati bomber VfB Stuttgart Ermedin Demirovic dan penyerang anyar Paris Saint-Germain (PSG), Ferran Torres, yang sama-sama mengemas tiga gol.

Ermedin Demirovic memborong semua gol kemenangan 3-1 VfB Stuttgart atas Viking FC. Sementara Ferran Torres, pemain asal Spanyol itu mencetak gol sekaligus membantu PSG menang 6-1 atas Slovan Bratislava.