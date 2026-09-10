Derby Menanti, Michael Carrick Isyaratkan Rotasi Pemain di Laga Manchester United vs Sabah FK

Pelatih Manchester United, Michael Carrick, memberi isyarat akan rotasi pemain jelang laga Liga Champions 2026-2027 kontra Sabah FK (Foto: UEFA)

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Michael Carrick, memberi isyarat akan rotasi pemain jelang laga Liga Champions 2026-2027 kontra Sabah FK. Apalagi, akhir pekan nanti mereka akan menghadapi derby kontra Manchester City.

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1. Derby Manchester

Sabah FK berlatih jelang hadapi Manchester United (Foto: Instagram/@sabahfc)

Laga Manchester United vs Sabah FK itu merupakan matchday 1 Liga Champions 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat 11 September 2026 pukul 02.00 WIB.

Sementara itu, di akhir pekan ini, Man United akan menjamu sang tetangga di Stadion Old Trafford, Minggu 13 September 2026 pukul 22.30 WIB. Karena itu, Iblis Merah diyakini akan merotasi pemainnya.

Hal itu diamini oleh Carrick. Ia mengaku akan tetap menurunkan tim terbaik melawan Sabah FK meski tidak menampik pula telah memikirkan laga kontra Man City di akhir pekan.

“Ya, ini selalu soal pandangan yang berimbang. Saya pikir kami akan mendorong untuk memainkan skuad terbaik untuk beradaptasi dengan pertandingan tertentu,” kata Carrick, dikutip dari laman resmi Man United, Kamis (10/9/2026).