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Usai Samai Catatan Raul Gonzalez, Kylian Mbappe Bidik Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Liga Champions

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |15:20 WIB
Usai Samai Catatan Raul Gonzalez, Kylian Mbappe Bidik Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Liga Champions
Pemain Real Madrid, Kylian Mbappe. (Foto: Instagram/realmadrid)
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BINTANG Real Madrid, Kylian Mbappe kembali menorehkan prestasi dalam karier sepak bolanya di kompetisi antarklub Eropa, yakni Liga Champions. Berkat satu gol yang dicetaknya ke gawang Inter Milan di Stadion Santiago Bernabeu, pada Rabu 9 September 2026, penyerang andalan Real Madrid tersebut kini sukses menyamai rekor legenda klub, Raul Gonzalez, dengan koleksi 71 gol di ajang Liga Champions.

Capaian impresif tersebut diraih pemain berusia 27 tahun itu hanya dari 99 penampilan. Torehan ini sekaligus membawa Mbappe naik ke peringkat kelima daftar pencetak gol sepanjang masa Liga Champions, sejajar dengan Raul dan bersiap melompati para legenda lainnya.

Meskipun sudah menembus jajaran elite pencetak gol, perjalanan bintang asal Prancis ini untuk memegang rekor mutlak masih terbentang cukup panjang. Di depannya masih berdiri nama-nama besar seperti Karim Benzema, Robert Lewandowski, Lionel Messi, dan sang pemuncak rekor, Cristiano Ronaldo.

Untuk bisa melewati rekor luar biasa milik Cristiano Ronaldo yang mengoleksi 140 gol, Mbappe saat ini masih membutuhkan tambahan 69 gol lagi. Mengingat ia mengantongi rata-rata 0.72 gol per pertandingan, perjuangan ini menuntut konsistensi tinggi serta karier jangka panjang di level tertinggi.

1. Tantangan Konsistensi Gol

Jika mengulang performa sensasional musim 2025-2026 di mana Mbappe sukses mencetak 15 gol dari 11 laga, Mbappe diprediksi mampu melampaui rekor Ronaldo dalam kurun waktu lima musim ke depan. Kendati demikian, konsistensi di angka belasan gol per musim bukan perkara mudah mengingat rekor tertingginya sebelum itu hanya menyentuh delapan gol semusim.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe

Apabila ia bermain dengan rata-rata produktivitas delapan gol setiap tahunnya, Mbappe diperkirakan membutuhkan waktu sekitar sembilan musim lagi atau saat usianya menginjak 36 tahun untuk menguasai puncak daftar top skor. Faktor kebugaran, usia, hingga potensi penurunan kecepatan lari tentu akan menjadi ujian tersendiri bagi gaya bermainnya ke depan.

Selain aspek fisik, masa depan karier klub serta stabilitas tampil di kompetisi elite Eropa juga memegang peranan krusial. Selama ia tetap berseragam Real Madrid yang rutin mentas di Liga Champions, peluang untuk menambah pundi-pundi gol tentu akan jauh lebih terbuka dibandingkan harus berkarier di liga lain yang persaingan tiket eropanya jauh lebih ketat.

Di sisi lain, jalan mulus Mbappe menuju takhta tertinggi tidak sepenuhnya aman dari gangguan para rival seangkatannya. Ancaman nyata kini datang dari mesin gol Manchester City, Erling Haaland, yang terus membayangi di daftar top skor sepanjang masa.

 

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