Kylian Mbappe Pilih Pamer Koleksi Gol Usai Disindir Kalah Rajin saat Bertahan dari Bintang Barcelona

MADRID – Megabintang Real Madrid, Kylian Mbappe, belum lama ini memberikan respons yang mencuri perhatian ketika mendapat perbandingan kontribusi bertahan dengan dua pilar lini serang Barcelona, Lamine Yamal dan Raphinha. Mbappe tepatnya disebut kalah dalam hal membantu lini pertahanan dari dua bintang Blaugrana tersebut.

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Semenjak memutuskan merapat ke Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas 2024 secara gratis, penyerang asal Prancis tersebut telah menjelma sebagai mesin gol utama Los Blancos dengan koleksi 92 gol di berbagai ajang. Namun, permainannya yang begitu luar biasa itu tetap mendapatkan kritikan karena Mbappe dianggap jarang membantu lini belakang.

Di sisi lain, rival sekota mereka yakni Yamal dan Raphinha masing-masing telah mencatatkan 46 serta 61 gol untuk Blaugrana sejak periode yang sama. Menariknya, keduanya juga tampil tajam pada awal musim kompetisi La Liga kali ini.

1. Respons Mbappe

Ketika disinggung mengenai statistik Yamal dan Raphinha memiliki etos kerja bertahan yang lebih rajin dibanding dirinya maupun Vinicius Junior, Mbappe memberikan jawaban bernada candaan namun tetap realistis.

Kylian Mbappe dan Vinicius Jr bantu Real Madrid menang 6-1 atas AS Monaco @realmadriden

"Hanya saya dan Vini? Saya bisa saja pura-pura bodoh dan mengatakan bahwa saya mencetak lebih banyak gol daripada dua pemain yang Anda sebutkan. ... Setiap orang berbeda, tetapi jelas, saya masih harus meningkatkan kemampuan,” ujar Mbappe sebagaimana dikutip dari pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, Selasa (8/9/2026).

Pernyataan tersebut mencerminkan kepercayaan diri sang striker terhadap ketajamannya di depan gawang, sekaligus kesadaran penuh bahwa ia masih harus berbenah dalam aspek permainan bertahan demi kebutuhan taktik tim.