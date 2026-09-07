Usai Hajar Valencia 5-0, Pedri Pede Barcelona Rebut Semua Gelar di Musim 2026-2027!

VALENCIA – Barcelona kembali menunjukkan taringnya di kancah domestik usai membantai Valencia dengan skor telak 5-0 di matchday keempat Liga Spanyol 2026-2027, pada Minggu 6 September 2026. Kemenangan mutlak ini tidak hanya mengukuhkan posisi Blaugrana di papan atas, tetapi juga memicu kepercayaan diri tinggi di ruang ganti tim.

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Gelandang andalan Barcelona, Pedri dengan lantang menyatakan bahwa skuadnya siap memburu seluruh gelar juara musim ini. Ia optimistis lini serang timnya tidak akan mengalami krisis ketajaman meski tidak memiliki pencetak 40 gol tunggal.

1. Optimisme Pedri

Pemain Timnas Spanyol tersebut menegaskan bahwa beban mencetak gol kini dipikul bersama oleh seluruh anggota skuad. Jadi, untuk meraih kemenangan Barcelona tak perlu mengandalkan satu sosok pemain saja.

"Kami mengincar segalanya musim ini. Orang-orang selalu mencari pemain yang bisa mencetak 40 gol, tetapi saya rasa kami tidak akan kekurangan gol tahun ini," ujar Pedri, dilansir dari Sportskeeda, Senin (7/9/2026).

Selain ketajaman tim, Pedri juga menyoroti chemistry luar biasa yang mulai terjalin antara dirinya dan rekan setim di lini tengah. Ia merasa faktor tersebut sangat penting untuk membuat Barcelona dapat bermain dengan baik.

Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

"Sangat nyaman bermain bersama karena ia hampir tidak pernah kehilangan bola dan itu sangat membantu lini pertahanan, serta pemahaman kami akan terus berkembang seiring berjalannya waktu," tambahnya.

2. Pujian Setinggi Langit dari Hansi Flick

Pelatih Barcelona, Hansi Flick turut melontarkan apresiasi mendalam atas performa nyaris sempurna anak asuhnya saat menghadapi Valencia. Juru taktik asal Jerman itu mengaku terkesan dengan kerja keras yang selalu ditunjukkan para pemain selama sesi latihan rutin.