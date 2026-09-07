Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Usai Hajar Valencia 5-0, Pedri Pede Barcelona Rebut Semua Gelar di Musim 2026-2027!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |12:04 WIB
Usai Hajar Valencia 5-0, Pedri <i>Pede</i> Barcelona Rebut Semua Gelar di Musim 2026-2027!
Pemain Barcelona, Pedri. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
A
A
A

VALENCIA Barcelona kembali menunjukkan taringnya di kancah domestik usai membantai Valencia dengan skor telak 5-0 di matchday keempat Liga Spanyol 2026-2027, pada Minggu 6 September 2026. Kemenangan mutlak ini tidak hanya mengukuhkan posisi Blaugrana di papan atas, tetapi juga memicu kepercayaan diri tinggi di ruang ganti tim.

Pertandingan La Liga secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Gelandang andalan Barcelona, Pedri dengan lantang menyatakan bahwa skuadnya siap memburu seluruh gelar juara musim ini. Ia optimistis lini serang timnya tidak akan mengalami krisis ketajaman meski tidak memiliki pencetak 40 gol tunggal.

1. Optimisme Pedri

Pemain Timnas Spanyol tersebut menegaskan bahwa beban mencetak gol kini dipikul bersama oleh seluruh anggota skuad. Jadi, untuk meraih kemenangan Barcelona tak perlu mengandalkan satu sosok pemain saja.

"Kami mengincar segalanya musim ini. Orang-orang selalu mencari pemain yang bisa mencetak 40 gol, tetapi saya rasa kami tidak akan kekurangan gol tahun ini," ujar Pedri, dilansir dari Sportskeeda, Senin (7/9/2026).

Selain ketajaman tim, Pedri juga menyoroti chemistry luar biasa yang mulai terjalin antara dirinya dan rekan setim di lini tengah. Ia merasa faktor tersebut sangat penting untuk membuat Barcelona dapat bermain dengan baik.

Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

"Sangat nyaman bermain bersama karena ia hampir tidak pernah kehilangan bola dan itu sangat membantu lini pertahanan, serta pemahaman kami akan terus berkembang seiring berjalannya waktu," tambahnya.

2. Pujian Setinggi Langit dari Hansi Flick

Pelatih Barcelona, Hansi Flick turut melontarkan apresiasi mendalam atas performa nyaris sempurna anak asuhnya saat menghadapi Valencia. Juru taktik asal Jerman itu mengaku terkesan dengan kerja keras yang selalu ditunjukkan para pemain selama sesi latihan rutin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/46/3240218/hasil_real_betis_vs_real_madrid_di_liga_spanyol_2026_2027-bWuO_large.jpg
Penyebab Real Madrid Kalah 0-1 dari Real Betis di Liga Spanyol 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/46/3240077/emil_audero-qJUe_large.jpg
Emil Audero Debut saat Rayo Vallecano vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026-2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/46/3240055/jordi_amat_ketika_membela_rayo_vallecano-UspP_large.jpg
Jordi Amat Beri Selamat Emil Audero Gabung Rayo Vallecano: Salah Satu Klub Terbaik di Spanyol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/46/3239773/emil_audero-uItx_large.jpg
Terungkap! Ini Penyebab Rayo Vallecano Buru-Buru Rekrut Emil Audero
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/06/49/1746787/start-dari-posisi-ke30-rheza-danica-ahrens-rebut-podium-arrc-sepang-odw.webp
Start dari Posisi ke-30, Rheza Danica Ahrens Rebut Podium ARRC Sepang
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/07/putu_panji.jpg
Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia 2027, Putu Panji Ungkap Kunci Hancurkan Australia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement