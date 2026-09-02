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Terungkap! Ini Penyebab Rayo Vallecano Buru-Buru Rekrut Emil Audero

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |18:48 WIB
Terungkap! Ini Penyebab Rayo Vallecano Buru-Buru Rekrut Emil Audero
Emil Audero resmi gabung Rayo Vallecano. (Foto: Instagram/rayovallecano)
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MADRID - Klub Liga Spanyol, Rayo Vallecano, ternyata memiliki pertimbangan taktis mendalam di balik langkah mereka memboyong penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi. Alasan itu terkait kebutuhan Rayo Vallecano yang memang perlu kiper hebat untuk mengarungi musim 2026-2027.

Emil Audero dipastikan bergabung dengan status pinjaman dari Como FC. Kiper berdarah Indonesia-Italia berusia 29 tahun ini sekaligus mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang berkarier di kompetisi kasta tertinggi Spanyol tersebut.

1. Pengganti Darurat

Kedatangan penjaga gawang berpostur jangkung 1,92 meter ini bukan tanpa tujuan yang jelas. Berdasarkan laporan media terkemuka Spanyol, Marca, Emil direkrut untuk menambal lubang di lini belakang akibat cedera yang menimpa kiper pelapis mereka.

"Dipilih sebagai pengganti kiper asal Argentina, Augusto Batalla, yang cedera pada putaran kedua kejuaraan liga," tulis laporan Marca, dikutip pada Rabu (2/9/2026).

Emil Audero. (Foto: Instagram/rayovallecano)
Emil Audero. (Foto: Instagram/rayovallecano)

Meski awalnya diplot sebagai antisipasi cedera, peluang terbuka lebar bagi Emil untuk merebut tempat utama. Ia harus bersaing dengan kiper reguler Dani Cardenas demi menit bermain yang sebelumnya sulit ia dapatkan di Como setelah kedatangan Robert Sánchez.

"Audero, 29 tahun, akan bersaing memperebutkan posisi starter dengan Dani Cárdenas dan akan berusaha mendapatkan waktu bermain yang tidak ia dapatkan di Como 1907 setelah kedatangan Robert Sánchez di klub Italia tersebut," tulis laporan Marca.

 

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