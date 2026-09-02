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Gagal Dapat Julian Alvarez, Hansi Flick Kaget Barcelona Rekrut Gabriel Jesus

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |12:15 WIB
Gagal Dapat Julian Alvarez, Hansi Flick Kaget Barcelona Rekrut Gabriel Jesus
Barcelona merekrut Gabriel Jesus dari Arsenal dengan harga miring (Foto: FC Barcelona)
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BARCELONA – Barcelona memang gagal mendapatkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid di bursa transfer musim panas 2026. Tapi, mereka sukses merekrut Gabriel Jesus dari Arsenal!

Saksikan Liga Spanyol 2026-2027 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Harga Miring

Gabriel Jesus kembali cetak gol untuk Arsenal arsenal

Kerinduan Barcelona akan seorang penyerang tengah akhirnya tuntas. Blaugrana resmi mendaratkan Gabriel Jesus dengan mahar 10 juta Euro (setara Rp205,7 miliar)!

Pelatih Hansi Flick kaget betul melihat Barcelona bisa mendapatkan pemain sekaliber Gabriel Jesus dengan harga miring. Ia pun berterima kasih kepada Direktur Olahraga Deco atas kerja kerasnya.

“Saya sedikit kaget ketika kami punya kesempatan untuk mendatangkannya. Saya benar-benar menyukainya, menyukai gaya bermainnya. Dia cocok dengan kami,” kata Flick, dikutip dari Goal International, Rabu (2/9/2026).

“Saya pikir dia bisa banyak membantu kami. Bagi kami, dia bisa jadi pemain penting. Jadi, terima kasih kepada Deco karena sekali lagi dia melakukan pekerjaan yang bagus,” tandas pria asal Jerman itu.

 

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