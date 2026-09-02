Gagal Dapat Julian Alvarez, Hansi Flick Kaget Barcelona Rekrut Gabriel Jesus

BARCELONA – Barcelona memang gagal mendapatkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid di bursa transfer musim panas 2026. Tapi, mereka sukses merekrut Gabriel Jesus dari Arsenal!

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1. Harga Miring

Kerinduan Barcelona akan seorang penyerang tengah akhirnya tuntas. Blaugrana resmi mendaratkan Gabriel Jesus dengan mahar 10 juta Euro (setara Rp205,7 miliar)!

Pelatih Hansi Flick kaget betul melihat Barcelona bisa mendapatkan pemain sekaliber Gabriel Jesus dengan harga miring. Ia pun berterima kasih kepada Direktur Olahraga Deco atas kerja kerasnya.

“Saya sedikit kaget ketika kami punya kesempatan untuk mendatangkannya. Saya benar-benar menyukainya, menyukai gaya bermainnya. Dia cocok dengan kami,” kata Flick, dikutip dari Goal International, Rabu (2/9/2026).

“Saya pikir dia bisa banyak membantu kami. Bagi kami, dia bisa jadi pemain penting. Jadi, terima kasih kepada Deco karena sekali lagi dia melakukan pekerjaan yang bagus,” tandas pria asal Jerman itu.