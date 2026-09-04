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Emil Audero Debut saat Rayo Vallecano vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026-2027?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |10:14 WIB
Emil Audero Debut saat Rayo Vallecano vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026-2027?
Emil Audero Debut saat Rayo Vallecano vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026-2027? (dok Rayo Vallecano)
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JAKARTA - Emil Audero berpeluang debut bersama Rayo Vallecano dalam pertandingan Liga Spanyol 2026-2027 pada Sabtu (5/9/2026) malam WIB. 

Kedua tim akan bertemu dalam pekan ke-4 Liga Spanyol. Rayo Vallecano berharap dapat menjamu Racing Santander di kandang sendiri yakni Stadion Vallecas, setelah sebelumnya dinilai tidak memenuhi standar. Sebelumnya pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027, R    ayo Vallecano melakoni laga kandang dengan bermain di Stadion Butarque yang merupakan markas Leganes. 

Jelang laga melawan Racing Santander, pelatih Rayo Vallecano, Benat San Jose, berbicara soal para pemain yang baru bergabung. Diketahui, Emil Audero, Rayane Belaid, dan Mujaid Sadick baru bergabung pada saat-saat terakhir bursa transfer. 

Diketahui, Emil Audero dipinjam dari klub Italia Como 1907. Rayo Vallecano membutuhkan kiper baru setelah kiper utama mereka Augusto Batalla cedera patah kaki. Ia diperkirakan absen selama 3-6 bulan. 

Selama Batalla absen, Dani Cardenas tampil dalam tiga laga Rayo Vallecano pada Liga Spanyol 2026-2027. Namun, gawang Dani Cardenas bobol hingga 8 kali dan Rayo Vallecano pun terjerembab di posisi 18 dengan 1 poin. 

Pelatih Rayo Vallecano Benat San Jose (Dok Rayo Vallecano)
Pelatih Rayo Vallecano Benat San Jose (Dok Rayo Vallecano)

1. Emil Audero Debut?

San Jose pun masih memantau kondisi para pemain barunya. Pasalnya mereka baru menjalani latihan perdana pada Kamis (3/9/2026). 

“Hari ini adalah sesi latihan pertama untuk Emil Audero, Rayane Belaid, dan Mujaid Sadick. Besok adalah sesi latihan berikutnya," tutur San Jose, melansir laman Analitica Fantasy, Jumat (4/9/2026). 

Ia mengaku akan melihat kondisi para pemain baru itu, termasuk Emil Audero, sebelum memutuskan susunan pemain inti. 

"Saya akan melihat bagaimana kondisi mereka dan apakah mereka siap untuk bermain sebagai starter atau dimasukkan ke dalam skuad. Jika mereka berlatih dengan baik, saya berharap mereka akan tersedia untuk dipilih,” tuturnya. 

 

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Topik Artikel :
Emil Audero Rayo Vallecano
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