Jordi Amat Beri Selamat Emil Audero Gabung Rayo Vallecano: Salah Satu Klub Terbaik di Spanyol!

Jordi Amat Beri Selamat Emil Audero Gabung Rayo Vallecano: Salah Satu Klub Terbaik di Spanyol! (Instagram/@jordiamat5)

JAKARTA - Jordi Amat memberi selamat kepada Emil Audero yang bergabung ke klub Spanyol, Rayo Vallecano. Audero bergabung ke Rayo Vallecano dengan status pinjaman dari Como 1907.

1. Jordi Amat Beri Selamat ke Emil Audero

Diketahui, Jordi Amat pernah membela Rayo Vallecano. Ia membela klub Spanyol itu pada dua periode, yaitu pada 2012-2013 dan 2018-202.

Dalam kurun waktu itu, Jordi Amat total mengemas 58 penampilan bersama Rayo Vallecano dengan torehan 1 gol. Bahkan, ia sempat beberapa kali menjadi kapten pada musim 2018/2019.

"Selamat untuk teman saya Emil Audero! Rayo Vallecano adalah salah satu klub terbaik di Spanyol. Selamat menikmati sepakbola terbaik kawanku!" demikian keterangan Insta Story Jordi Amat yang diunggah, Kamis (3/9/2026).

Emil Audero. (Foto: Instagram/rayovallecano)

Diketahui, Rayo Vallecano meminjam Emil Audero lantaran kiper utama mereka, Augusto Batalla cedera patah kaki. Ia diperkirakan absen selama 3-6 bulan.