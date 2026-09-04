Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jordi Amat Beri Selamat Emil Audero Gabung Rayo Vallecano: Salah Satu Klub Terbaik di Spanyol!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |08:42 WIB
Jordi Amat Beri Selamat Emil Audero Gabung Rayo Vallecano: Salah Satu Klub Terbaik di Spanyol!
Jordi Amat Beri Selamat Emil Audero Gabung Rayo Vallecano: Salah Satu Klub Terbaik di Spanyol! (Instagram/@jordiamat5)
A
A
A

JAKARTA - Jordi Amat memberi selamat kepada Emil Audero yang bergabung ke klub Spanyol, Rayo Vallecano. Audero bergabung ke Rayo Vallecano dengan status pinjaman dari Como 1907. 

1. Jordi Amat Beri Selamat ke Emil Audero

Diketahui, Jordi Amat pernah membela Rayo Vallecano. Ia membela klub Spanyol itu pada dua periode, yaitu pada 2012-2013 dan 2018-202. 

Dalam kurun waktu itu, Jordi Amat total mengemas 58 penampilan bersama Rayo Vallecano dengan torehan 1 gol. Bahkan, ia sempat beberapa kali menjadi kapten pada musim 2018/2019. 

"Selamat untuk teman saya Emil Audero! Rayo Vallecano adalah salah satu klub terbaik di Spanyol. Selamat menikmati sepakbola terbaik kawanku!" demikian keterangan Insta Story Jordi Amat yang diunggah, Kamis (3/9/2026).

Emil Audero. (Foto: Instagram/rayovallecano)
Emil Audero. (Foto: Instagram/rayovallecano)

Diketahui, Rayo Vallecano meminjam Emil Audero lantaran kiper utama mereka, Augusto Batalla cedera patah kaki. Ia diperkirakan absen selama 3-6 bulan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/46/3239773/emil_audero-uItx_large.jpg
Terungkap! Ini Penyebab Rayo Vallecano Buru-Buru Rekrut Emil Audero
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/46/3239715/emil_audero-vE8e_large.jpg
Rayo Vallecano Resmi Rekrut Kiper Timnas Indonesia Emil Audero, Dipinjam dari Como hingga Akhir Musim 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/46/3239669/barcelona_merekrut_gabriel_jesus_dari_arsenal_dengan_harga_miring-ikmb_large.jpg
Gagal Dapat Julian Alvarez, Hansi Flick Kaget Barcelona Rekrut Gabriel Jesus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/49/3239639/emil_audero_siap_menggila_bersama_rayo_vallecano_emilaudero-tmPO_large.jpg
Emil Audero Bukan Pemain Pertama Indonesia yang Main di Rayo Vallecano!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/03/51/1746087/hasil-china-masters-2026-leodaniel-tersingkir-usai-kalah-dari-duet-jepang-ahj.webp
Hasil China Masters 2026: Leo/Daniel Tersingkir usai Kalah dari Duet Jepang
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/09/devin_artha_wahyudiali_faathir_rayhan.jpg
Faathir/Devin Tumbang di China Masters 2026, Wakil Malaysia Jadi Penghalang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement