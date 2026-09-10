Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Taktik Jitu Mikel Arteta: Peran Baru Martin Odegaard Bawa Arsenal Menekuk Napoli di Liga Champions 2026-2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |17:17 WIB
Taktik Jitu Mikel Arteta: Peran Baru Martin Odegaard Bawa Arsenal Menekuk Napoli di Liga Champions 2026-2027
Pemain Arsenal, Martin Odegaard. (Foto: Instagram/arsenal)
A
A
A

NAPLES – Kemenangan tipis 1-0 Arsenal atas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona dalam ajang Liga Champions 2026-2027 menyisakan cerita manis. Sang kapten, Martin Odegaard, kembali menjadi pahlawan berkat gol tunggalnya yang memastikan raihan tiga poin penuh bagi Meriam London.

Performa gemilang gelandang asal Norwegia ini langsung menuai pujian selangit dari sang pelatih, Mikel Arteta. Juru taktik asal Spanyol tersebut menyoroti perubahan taktik yang memberikan kebebasan lebih bagi Odegaard untuk mengeksplorasi lini penyerangan.

Musim ini, kontribusi gol Odegaard melesat tajam dengan torehan empat gol dari lima pertandingan. Angka ini tentu menjadi angin segar setelah musim lalu ia sempat mengalami penurunan produktivitas akibat didera cedera panjang.

Statistik mencatat adanya peningkatan signifikan pada sejumlah atribut menyerang sang kapten. Mulai dari jumlah sentuhan di kotak penalti lawan, umpan sukses di sepertiga akhir lapangan, hingga frekuensi tembakan yang jauh lebih tinggi dibanding musim sebelumnya.

Arteta menjelaskan kebugaran pemain menjadi kunci utama dari kebangkitan performa sang gelandang. Selain itu, kehadiran rekan-rekan setim dengan kombinasi permainan baru turut memudahkan tugasnya di atas lapangan hijau.

"Pertama-tama, dia harus selalu tersedia untuk bermain, sedangkan tahun lalu dia melewatkan banyak pertandingan akibat cedera. Dia memiliki ketajaman ekstra serta dinamika hubungan yang berbeda dengan rekan-rekan di sekitarnya, dan hal itu sangat membantu,” jelas Arteta, mengutip dari Sportsmole, Kamis (10/9/2026).

Napoli vs Arsenal di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Arsenal)
Napoli vs Arsenal di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Arsenal)

"Dia bisa mulai bergerak di berbagai ketinggian posisi dalam tim, terutama saat fase menyerang; ketika kami berhasil menempatkannya di posisi-posisi tersebut, dia menjadi pemain yang sangat berbahaya,” tambahnya.

1. Peran Baru

Pelatih Arsenal tersebut mengungkapkan bahwa timnya kini memiliki lebih banyak pemain yang andal dalam mendistribusikan bola. Hal ini membebaskan Odegaard untuk mencari ruang serta posisi yang lebih tinggi guna mengacaukan barisan pertahanan lawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241278/kylian_mbappe-3YdX_large.jpg
Usai Samai Catatan Raul Gonzalez, Kylian Mbappe Bidik Rekor Gol Cristiano Ronaldo di Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241240/cesc_fabregas_merasa_laga_debut_di_liga_champions_2026_2027_sama_seperti_halnya_pertandingan_lain-Hsrk_large.jpg
Cesc Fabregas Kirim Pesan Penting ke Pemainnya Jelang Debut Como 1907 di Liga Champions 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241209/michael_carrick-EpPw_large.jpg
Derby Menanti, Michael Carrick Isyaratkan Rotasi Pemain di Laga Manchester United vs Sabah FK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241205/ermedin_demirovic_top_skor_sementara_liga_champions_2026_2027_vfb-fDzH_large.jpg
Daftar Top Skor Sementara Liga Champions 2026-2027: Ermedin Demirovic dan Ferran Torres di Atas!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/10/11/1748201/hasil-lengkap-liga-champions-barcelona-dan-psg-pesta-gol-liverpool-perkasa-rzn.webp
Hasil Lengkap Liga Champions: Barcelona dan PSG Pesta Gol, Liverpool Perkasa
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2024/08/06/veddriq.jpg
Diperkuat 9 Atlet, Tim Panjat Tebing Indonesia Bidik 3 Emas Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement