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Liga Champions 2026-2027: Liverpool Menang Comeback 2-1, Andoni Iraola Kaget Atletico Madrid Tampil Beda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |01:22 WIB
Liga Champions 2026-2027: Liverpool Menang <i>Comeback</i> 2-1, Andoni Iraola Kaget Atletico Madrid Tampil Beda
Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, terkaget-kaget melihat Atletico Madrid tampil berbeda di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Liverpool)
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LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, terkaget-kaget melihat Atletico Madrid tampil berbeda di Liga Champions 2026-2027. Untungnya, tuan rumah bisa meraih kemenangan.

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1. Karakter Hebat

Liverpool vs Atletico Madrid di Liga Champions 2026-2027 (Foto: UEFA)
Liverpool vs Atletico Madrid di Liga Champions 2026-2027 (Foto: UEFA)

Duel Liverpool vs Atletico Madrid itu berlangsung di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Kamis (10/9/2026) dini hari WIB. Sempat tertinggal, The Reds bisa menang 2-1.

Gol Atletico dicetak oleh Marcos Llorente (17’). Sementara, Liverpool membalas lewat Dominik Szoboszlai (40’) dan Alexis Mac Allister (50’).

Iraola cukup senang dengan kemenangan itu. Apalagi, ia tidak menyangka Atletico memainkan gaya berbeda meski turun dengan formasi 4-4-2 di awal.

“Saya pikir kami menunjukkan karakter yang hebat terutama setelah start yang sulit. Saya ikut bertanggung jawab karena taktik mereka mengejutkan saya. Mereka bermain dengan lima bek, dalam formasi 5-3-2,” kata Iraola, dinukil dari Goal International, Jumat (11/9/2026).

 

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