Link Live Streaming Manchester United vs Sabah FK di Liga Champions 2026-2027: Pantang Lengah!

Link live streaming Manchester United vs Sabah FK di Liga Champions 2026-2027 ada di artikel ini (Foto: Instagram/@manutd)

MANCHESTER – Link live streaming Manchester United vs Sabah FK di Liga Champions 2026-2027 bisa diklik di akhir artikel. Akankah tuan rumah merotasi pemain?

Laga Manchester United vs Sabah FK itu merupakan matchday 1 Liga Champions 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat (11//9/2026) pukul 02.00 WIB.

1. Pantang Remehkan Lawan

Main kandang dan menghadapi debutan, Man United diprediksi akan menang mudah. Tapi, Carrick tidak sependapat. Ia sudah menganalisis betul seperti apa klub berjuluk The Owls tersebut.

“Saya pikir mereka yang tim yang dilatih dengan baik. Anda bisa melihatnya dengan jelas, ide-ide mereka, prinsip-prinsip mereka, dan beberapa hal bagus lainnya,” kata Carrick, dinukil dari laman resmi Man United, Jumat (11/9/2026).

“Mereka memenangi banyak pertandingan dalam 12 bulan terakhir, jadi mereka bermain dengan penuh kepercayaan diri. Mereka punya koneksi yang bagus dan menekan dengan baik secara tim. Kami sadar betul seperti apa tantangan yang kami hadapi,” tegas pria asal Inggris itu.

Sabah datang dengan status juara Liga Azerbaijan serta piala domestik pada 2025-2026. Mereka lolos ke fase liga setelah melalui perjuangan berat sejak ronde pertama kualifikasi hingga playoff.