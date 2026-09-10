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Sepak Terjang Wasit Yudai Yamamoto yang Pimpin Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |22:02 WIB
Sepak Terjang Wasit Yudai Yamamoto yang Pimpin Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung
Sepak Terjang Wasit Yudai Yamamoto yang Pimpin Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Dok Instagram/@liga1match)
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JAKARTA - Wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto bakal menjadi pengadil dalam laga El Clasico Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2026-2027. Yudai Yamamoto merupakan sosok tegas yang tak tak segan mengeluarkan kartu kuning. Apakah laga big match yang biasanya diwarnai intensitas tinggi itu bakal banjir kartu? 

Laga Persija Jakarta vs Persib bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9/2026). Pertandingan itu terjadi pada pekan kedua Super League 2026-2027.

Laga bigmatch itu biasanya berlangsung dengan sengit. Kedua tim juga memiliki rivalitas sengit sehingga pertandingan di antara keduanya selalu diwarnai intensitas tinggi. 

Pada laga itu, Yudai Yamamoto ditunjuk sebagai pengadil. Ia merupakan wasit asal Jepang yang sudah mulai bertugas sejak Januari 2026. 

Ia total telah memimpin 29 pertandingan liga di Indonesia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, wasit berusia 43 tahun itu telah 26 kali memimpin pertandingan Super League dan 3 pertandingan Championship Indonesia. 

Dari total pertandingan yang dipimpinnya pada musim lalu, Yudai Yamamoto telah mengeluarkan 108 kartu kuning dan 2 kartu merah. Jika dirata-rata, Yudai Yamamoto mengeluarkan 3 kartu kuning tiap pertandingan. 

 

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