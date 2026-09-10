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Top Skor Liga 1 2019 Bikin Ivan Mamut Pilih Gabung Persija Jakarta!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |18:26 WIB
Top Skor Liga 1 2019 Bikin Ivan Mamut Pilih Gabung Persija Jakarta!
Ivan Mamut gabung Persija Jakarta karena Marko Simic. (Foto: Media Persija Jakarta)
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IVAN Mamut langsung mendapatkan kesan manis meski baru bergabung dengan Persija Jakarta. Striker asal Kroasia itu mengaku sudah mengenal Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dari Marko Simic.

Ivan Mamut resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru Persija Jakarta, Kamis (10/9/2026). Kehadiran pemain berusia 29 tahun itu menambah kekuatan lini depan Persija Jakarta.

Ivan Mamut bahagia gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
Ivan Mamut bahagia gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

Ivan Mamut menjadi striker kedua yang direkrut pada bursa transfer musim panas ini setelah Alexander Jeremejeff. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, kini mempunyai tiga striker termasuk Eksel Runtukahu.

1. Banyak Dapat Cerita dari Marko Simic

Namun, sebelum bergabung dengan Persija Jakarta, Ivan Mamut sudah lebih dulu mengenal Macan Kemayoran. Mantan pemain NK Varazdin itu mengungkapkan, Marko Simic banyak bercerita tentang Persija Jakarta.

"Saya senang berada di sini, di klub ini. Saya tidak sabar untuk memulai latihan pertama bersama tim serta menjalani pertandingan pertama," kata Ivan Mamut, Okezone mengutip dari rilis resmi Persija Jakarta, Kamis (10/9/2026).

"Saya mendengar banyak hal baik tentang Persija. Saya juga banyak berbicara dengan Marko Simic. Ia sangat membantu saya, dan karena dialah saya ada di sini sekarang,” sambung mantan pemain Terengganu FC.

 

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