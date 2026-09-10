Breaking News: Izin Tertulis Kepolisian Terbit, Persija vs Persib Bandung Resmi Digelar di Jakarta!

I.League memastikan laga Persija Jakarta vs Persib Bandung resmi digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: Okezone/Niko Prayoga)

JAKARTA – Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026-2027 resmi digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Tapi, Bobotoh tetap dilarang hadir.

Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung direncanakan dimainkan di SUGBK, Jakarta, Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB. Setelah menanti, izin resmi dari kepolisian pun terbit.

1. Apresiasi Kepolisian

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak kepolisian yang telah memberikan izin penyelenggaraan pertandingan di SUGBK dengan kehadiran penonton tuan rumah. Menurutnya, ini menjadi momentum penting bagi perjalanan Super League musim ini.

“Ini apresiasi yang tak terhingga bagi kami kepada pihak kepolisian atas kepercayaan terselenggaranya pertandingan ini dengan penonton dan di Jakarta,” kata Yunus dalam konferensi pers di Hall Super League, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

“Ini menjadi titik awal dari sebuah pergelaran antara Persija dan Persib Bandung yang diharapkan oleh keluarga besar sepakbola Indonesia, yang insyaallah akan bertanding dengan aman dan sukses," imbuhnya.

2. Rivalitas

Pria asal Gorontalo itu menegaskan rivalitas panas kedua tim sejatinya hanya berlangsung selama 90 menit di atas lapangan. Keputusan untuk mengimbau pendukung Persib tidak hadir termasuk membatalkan rencana penerjunan perwakilan suporter sebagai simbol perdamaian diambil untuk mengantisipasi potensi provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami berharap rivalitas itu berada di 2x45 menit dan tentu kita sangat tidak berharap pertandingan ini mencederai (hal tersebut),” kata Yunus.

“Maka kami berterima kasih kepada suporter Persib Bandung untuk tidak datang dengan cara itu. Karena khawatir akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum perdamaian ini dengan cara-cara yang tentu kami tidak lakukan," jelasnya.