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Eks Kiper Timnas Slovakia Tampil Heroik, Dominik Holec Bawa Garudayaksa Imbangi Java United

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |14:55 WIB
Eks Kiper Timnas Slovakia Tampil Heroik, Dominik Holec Bawa Garudayaksa Imbangi Java United
Eks Kiper Timnas Slovakia Tampil Heroik, Dominik Holec Bawa Garudayaksa Imbangi Java United (Instagram/@garudayaksaofficial.fc)
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JAKARTA - Kiper Garudayaksa FC Dominik Holec tampil heroik saat membawa timnya menahan imbang tuan rumah Java United pada laga pembuka Super League 2026-2027 akhir pekan lalu. Kiper yang pernah membela Timnas Slovakia itu melakukan sejumlah penyelamatan krusial hingga mampu mencuri 1 poin di kandang Java United. 

1. Dominic Holec Tampil Heroik

Holec mengaku puas dengan debutnya itu, meski harus bekerja keras menghalau gelombang serangan tim tuan rumah.

"Saya senang dengan debut saya. Kali ini banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi setidaknya kami berhasil meraih satu poin. Babak pertama memang tidak terlalu bagus untuk kami, tetapi kami tetap bertahan. Di babak kedua, performa kami meningkat pesat," ujar Holec, melansir laman iLeague, Kamis (10/9/2026).

Kiper Garudayaksa FC Dominik Holec (Instagram/@garudayaksafc.official)
Kiper Garudayaksa FC Dominik Holec (Instagram/@garudayaksafc.official)

Ia juga mengapresiasi daya juang dan mentalitas pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain sepanjang 90 menit pertandingan.

"Mentalitas tim sangat bagus, terutama di babak kedua. Kami bangkit dan berjuang hingga akhir laga. Ini bukan pertandingan yang mudah, jadi saya sangat bangga dengan tim. Hasil ini tentu memberikan dorongan motivasi besar untuk menghadapi laga-laga selanjutnya," tuturnya.

 

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Topik Artikel :
Dominik Holec Garudayaksa FC
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