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Persib Bandung Tak Pernah Menang atas Persija di Jakarta sejak 1995, Bagaimana Tahun Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |12:13 WIB
Persib Bandung Tak Pernah Menang atas Persija di Jakarta sejak 1995, Bagaimana Tahun Ini?
Persib kesulitan saat menghadapi Persija di Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
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PERSIB Bandung tidak pernah menang atas Persija di Jakarta sejak 1995. Bagaimana dengan tahun in? Sanggupkah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mengakhiri tren negatif di atas saat tandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB?

1. Tujuh Imbang dan Sepuluh Kalah

Dalam 17 pertandingan terakhir di Jakarta, Maung Bandung inferior atas Persija. Pada periode tersebut, Persija Jakarta dominan dengan catatan 10 menang dan tujuh imbang. Karena itu, Persib Bandung inferior yang mana hanya mencatatkan tujuh imbang dan 10 kalah dalam periode yang sama.

SUGBK kembali gelar laga Persija vs Persija. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
SUGBK kembali gelar laga Persija vs Persija. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Pertandingan terakhir kedua tim di Jakarta tersaji pada 10 Juli 2019. Saat itu dalam laga yang digelar di SUGBK, Persija Jakarta dan Persib Bandung bermain 1-1.

2. Persib Bandung Tak Terkalahkan Lawan Persija Jakarta

Namun, jika ukurannya menghitung di semua venue dalam beberapa musim terakhir, Persib Bandung dominan atas Persija Jakarta. Dalam tiga musim terakhir di Liga Indonesia, Persib Bandung tak terkalahkan atas Persija Jakarta.

Dari enam pertemuan, Persib Bandung dominan atas Persija Jakarta dengan catatan empat menang dan dua imbang. Saat itu, Persib Bandung ditangani pelatih yang membawa mereka juara Liga Indonesia tiga musim beruntun, Bojan Hodak.

 

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