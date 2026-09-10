5 Pemain Top Persija Jakarta yang Terancam Absen Lawan Persib Bandung, Nomor 1 Bikin Khawatir

PERTANDINGAN sarat gengsi antara Persija Jakarta dan Persib Bandung dalam pekan kedua Super League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 12 September 2026, terancam pincang. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, dihadapkan pada situasi sulit karena sejumlah pilar utamanya dibekap masalah kebugaran dan cedera.

Meskipun juru taktik asal Korea Selatan tersebut menyatakan masih memantau perkembangan terakhir para pemainnya dan membuka peluang mereka masuk daftar susunan pemain, kondisi skuad Macan Kemayoran tetap memerlukan perhatian khusus. Lantas siapa saja yang terancam absen?

Berikut 5 pemain top Persija Jakarta yang diragukan tampil menghadapi Persib:

1. Dony Tri Pamungkas

Dony Tri Pamungkas (Foto: Persija Jakarta)

Bintang muda berbakat Persija, Dony Tri Pamungkas masih berada dalam tahap pemulihan kondisi fisik. Akibat masalah ini, Dony bahkan harus absen dan tidak masuk ke dalam skuad saat Persija menghadapi Borneo FC pada laga pembuka Super League, serta harus menjalani sesi latihan terpisah.

2. Pratama Arhan

Pratama Arhan sudah berlatih bersama Persija Jakarta Media Persija

Bek kiri Timnas Indonesia ini mengalami cedera fraktur pada jari tangannya usai pertandingan melawan klub Australia, Brisbane Roar saati laga uji coba pramusim. Meskipun tim dokter menyatakan cedera tersebut tidak menghentikan total aktivitas latihannya, proses pemulihan yang diperkirakan memakan waktu empat hingga enam pekan membuat kesiapannya terus dipantau secara ketat.

3. Kwon Chang Hoon

Kwon Chang-hoon resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

Pemain asing berpengalaman ini bernasib serupa dengan Dony Tri Pamungkas. Kwon belum pulih seutuhnya dari kendala fisik yang dialaminya, sehingga ia sempat ditepikan dari skuad utama pada laga pembuka dan statusnya masih meragukan untuk turun di laga derbi.