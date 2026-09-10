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Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di SUGBK, Shin Tae-yong: Kami Harus Menang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |06:01 WIB
Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di SUGBK, Shin Tae-yong: Kami Harus Menang!
Shin Tae-yong siap bawa Persija menang atas Persib Bandung. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
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PELATIH Persija Jakarta Shin Tae-yong antusias kembali ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) meskipun bukan memimpin Timnas Indonesia. Ia berjanji akan memberikan kontribusi terbaik agar Persija Jakarta mengunci kemenangan di kandang sendiri.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan menjamu Persib Bandung di SUGBK, Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB. Pertemuan kedua tim tersaji dalam pekan kedua Super League 2026-2027.

1. Shin Tae-yong Bahagia Kembali ke SUGBK

SUGBK siap gelar laga Persija vs Persib. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
SUGBK siap gelar laga Persija vs Persib. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Shin Tae-yong mengatakan selalu menyenangkan kembali ke SUGBK. Ia tidak sabar memberikan instruksi untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan dari pinggir lapangan SUGBK.

"Kalau bersama tim nasional, saya sudah sering bermain di SUGBK. Jadi, sebenarnya bukan sesuatu yang baru," kata Shin Tae-yong saat ditemui awak media termasuk Okezone.

"Tetapi, sekarang saya membawa Persija Jakarta dan untuk pertama kalinya bermain di SUGBK bersama Persija, tentu perasaannya sangat luar biasa dan saya sangat senang," tambah Shin Tae-yong.

Pelatih Korea Selatan itu meminta suporter timnya, The Jakmania, bersikap dewasa dalam memberikan dukungan. Pasalnya, dalam sepakbola terkadang ada drama di atas lapangan yang kerap memancing emosi suporter.

"Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada para suporter. Baik kami bermain melawan Persib Bandung, Java United, Dewa United, atau tim mana pun, saya berharap para suporter selalu tertib dan tidak menimbulkan masalah," ujar pelatih yang membawa Timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023 dan 2027 tersebut.

 

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