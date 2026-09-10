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Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK, I League Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Anarkis

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |18:55 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK, I League Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Anarkis
Direktur Utama I.League, Ferry Paulus. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - Jelang duel klasik antara Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 12 September 2026, operator liga I.League bersama PSSI memperketat langkah antisipasi keamanan. Berbagai persiapan matang dilakukan demi menjamin kondusifitas jalannya pertandingan dari awal hingga tuntas.

President Director I.League, Ferry Paulus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna kondusifitas pertandingan maupun pasca pertandingan. Ia menyebut, pihak kepolisian yang memiliki wewenang terkait keamanan telah memberikan atensi terkait laga tersebut.

"Kemudian dari sisi lain, pihak keamanan juga sudah memberikan atensi dan menebalkan beberapa routing, bahkan saya dengar akan ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi dari kegiatan tersebut," kata Ferry dalam konferensi pers di Hall Super League Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Ferry meminta kepada seluruh suporter dari kedua klub agar bisa turut serta menjaga kondusifitas dan suasana pertandingan dimanapun. Pihaknya tak ingin ada aktivitas kerusuhan, keributan maupun anarkisme hingga tindak kriminal baik saat pertandingan maupun pasca pertandingan.

Sekjen PSSI Yunus Nusi
Sekjen PSSI Yunus Nusi

“Kami bersama dengan PSSI meminta ya, bahwa pertandingan ini tidak lagi boleh ada seperti kerusuhan, keributan, anarkis, kriminal, kegiatan-kegiatan kriminal, dan apapun juga itu bentuknya," tambah Ferry.

1. Hukum Tegas Pelaku Pelanggaran

Lebih lanjut, Ferry juga menuturkan bahwa pihaknya telah meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak secara tegas suporter maupun penonton yang melakukan tindakan yang bersifat merugikan.

 

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