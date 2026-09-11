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Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Kembali ke SUGBK, Bambang Pamungkas Titip Pesan Penting

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |17:51 WIB
Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Kembali ke SUGBK, Bambang Pamungkas Titip Pesan Penting
Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA – Laga akbar antara Persija Jakarta vs Persib Bandung yang dinanti-nantikan akhirnya dipastikan berlangsung di Jakarta. Pertemuan klasik ini sekaligus menjadi momentum bersejarah bagi klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Persija dijadwalkan menjamu Persib pada pekan kedua Super League 2026-2027. Duel sarat gengsi ini akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu 12 September 2026 besok.

Kepastian ini sekaligus menandai momen kembalinya laga kandang kontra Persib ke Jakarta setelah penantian panjang selama tujuh tahun. Terakhir kalinya skuad Macan Kemayoran menjamu musuh bebuyutannya itu di ibu kota terjadi pada tahun 2019 silam.

1. Apresiasi untuk Pihak Keamanan

Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kepastian venue pertandingan tersebut. Ia turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mempercayai Jakarta sebagai tuan rumah.

"Kami sangat bersyukur bahwa pada akhirnya, setelah tujuh tahun, impian manajemen dan juga seluruh tim Persija untuk menggelar pertandingan Persija-Persib di Jakarta akhirnya terwujud," kata Bambang kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Penampakan rumput SUGBK
Penampakan rumput SUGBK

"Dan tentu kami sangat mengapresiasi serta berterima kasih kepada pihak keamanan yang memberikan kepercayaan bagi Persija dan juga Kota Jakarta untuk kembali menggelar pertandingan ini," tambahnya.

Bepe menilai bahwa kesempatan berharga ini membawa tanggung jawab besar bagi seluruh pihak di dalam klub. Penyelenggaraan laga tanpa hambatan akan menjadi tolok ukur bagi masa depan duel akbar ini di Jakarta.

 

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