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Hasil Super League 2026-2027 Hari Ini: Persik Kediri Bungkam Garudayaksa FC, Dewa United vs Bhayangkara FC Berakhir Seri

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |21:36 WIB
Hasil Super League 2026-2027 Hari Ini: Persik Kediri Bungkam Garudayaksa FC, Dewa United vs Bhayangkara FC Berakhir Seri
Suasana laga Dewa United vs Bhayangkara FC di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
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JAKARTA - Rangkaian pertandingan pekan kedua kompetisi Super League musim 2026-2027 yang berlangsung pada Jumat (11/9/2026) menyajikan persaingan ketat antara Garudayaksa FC vs Persik Kediri hingga Dewa United vs Bhayangkara FC. Setelah berjalan sangat seru, pada akhirnya Persik Kediri sukses mengamankan tiga poin penuh sementara Dewa United bermain imbang kontra Bhayangkara FC.

1. Kemenangan Perdana Persik Kediri di Markas Garudayaksa

Pekan kedua Super League diawali dengan laga Persik Kediri melawan Garudayaksa FC. Laga tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

Dalam laga tersebut, Persik yang tampil dominan berhasil membungkus kemenangan dua gol tanpa balas. Macan Putih -julukan Persik- mencetak gol cepat di babak pertama.

Adalah Jose Enrique Rodriguez (11') yang berhasil menjaringkan bola ke gawang Garudayaksa. Pada babak kedua, Macan Putih kembali sukses menambah pundi gol.

Jose Enrique Rodriguez (76') kembali menjadi aktor di balik gol tersebut. Dua gol itu memastikan kemenangan Persik atas Garudayaksa dengan skor 2-0.

Persik Kediri menang atas Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/persikfcofficial)
Persik Kediri menang atas Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/persikfcofficial)

Ini menjadi kemenangan perdana Persik Kediri setelah pekan pertama kalah dari Dewa United (0-1).

2. Sengitnya Duel Dewa United Kontra Bhayangkara FC

Pada pertandingan lainnya, Dewa United berbagi poin dengan Bhayangkara FC setelah bermain imbang 2-2 di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten.

 

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