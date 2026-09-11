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Persija Jakarta Punya Rekor Buruk Lawan Persib Bandung, Shin Tae-yong Justru Makin Antusias!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |21:21 WIB
Persija Jakarta Punya Rekor Buruk Lawan Persib Bandung, Shin Tae-yong Justru Makin Antusias!
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong menegaskan tekad kuatnya untuk memutus rekor buruk Macan Kemayoran yang belum pernah meraup kemenangan atas rival abadi mereka, Persib Bandung, selama tiga tahun berturut-turut. Ia tak takut akan kutukan tren buruk itu dan siap untuk membawa Persija meraih kemenangan.

Persija akan menghadapi Persib pada pekan kedua Super League 2026-2027. Duel bertajuk 'El Clasico Indonesia' tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Belajar dari Keberhasilan Putus Tren Buruk di Kandang Borneo FC

Menjelang laga tersebut, Persija mempunyai catatan negatif. Macan Kemayoran diketahui sudah lama tak meraih kemenangan kontra Persib Bandung.

Persija terakhir kali mengalahkan Persib pada 2023. Saat itu, Persija berhasil mengamankan kemenangan atas Maung Bandung -julukan Persib- dengan skor 2-0.

Shin Tae-yong mengaku baru mengetahui fakta bahwa Persija sudah tiga tahun tidak pernah menang atas Persib. Pelatih asal Korea Selatan tersebut kemudian mengaitkannya dengan catatan buruk Persija saat bertandang ke markas Borneo FC pekan lalu.

Shin Tae-yong di konferensi pers jelang Persija vs Persib. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Shin Tae-yong di konferensi pers jelang Persija vs Persib. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Sebelum menghadapi Borneo FC pada laga perdana Super League 2026-2027, Persija juga memiliki catatan panjang tanpa kemenangan di kandang Pesut Etam -julukan Borneo FC. Namun, Shin Tae-yong berhasil membawa Persija memutus rekor tersebut setelah menang 1-0.

"Saya memang baru pertama kali dengar (soal Persija tak pernah menang atas Persib selama tiga tahun)," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga, Jumat (11/9/2026).

"Setelah kemarin memenangkan pertandingan lawan Borneo away, itupun delapan tahun tidak pernah menang di away. Tetapi kali ini juga memang lumayan kagum," tambahnya.

 

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