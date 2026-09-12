Persija Jakarta vs Persib Bandung, The Jakmania Siap Bikin SUGBK Bergemuruh!

Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra memastikan SUGBK akan bergemuruh untuk Persija Jakarta (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra, berharap seluruh elemen suporter memberikan energi positif untuk Persija Jakarta saat menjamu Persib Bandung. Dengan begitu, suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan bergemuruh!

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu merupakan matchday dua Super League 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di SUGBK, Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Gemuruh dan Koreo

Ini merupakan pertama kalinya Persija menjamu Persib di Jakarta setelah tujuh tahun. Terakhir kali laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu digelar di Ibu Kota adalah pada 2019.

Oleh karena itu, pertandingan ini akan menjadi spesial bagi The Jakmania. Adit mengatakan, mereka siap membuat SUGBK bergemuruh untuk menyuntik semangat Macan Kemayoran.

"Gua berharap 1 jam sebelum kick off semua sudah masuk ke dalam stadion. Kita gemuruhkan GBK, kita berikan support yang terbaik buat Persija dan ini adalah atmosfer yang bagi gua mungkin sudah lama tidak terlihat ya," kata Adit kepada awak media, termasuk Okezone, dikutip Sabtu (12/9/2026).

"Karena mungkin ya musim lalu kami ada main di GBK, tapi kan sudah 7 tahun enggak lawan Persib di GBK. Jadi, gua rasa mungkin pasti feel-nya akan beda," tambahnya.

Adit mengungkapkan, The Jakmania juga sudah menyiapkan koreografi untuk menciptakan atmosfer luar biasa di laga tersebut. Namun, ia belum bisa membeberkan seperti apa tema koreografi tersebut.