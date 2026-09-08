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Fiorentina Pecat Mantan Pelatih Jay Idzes, Balikan dengan Paolo Vanoli

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |18:21 WIB
Fiorentina Pecat Mantan Pelatih Jay Idzes, Balikan dengan Paolo Vanoli
Fiorentina Pecat Mantan Pelatih Jay Idzes, Balikan dengan Paolo Vanoli (Instagram/@acffiorentina)
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JAKARTA - Fiorentina memecat mantan pelatih Jay Idzes dan kawan-kawan di Sassuolo yakni Fabio Grosso. Sebagai gantinya, Fiorentina balikan dengan mantan pelatih Paolo Vanoli. 

1. Fiorentina Pecat Grosso

Diketahui, Fabio Grosso dipecat hanya dalam 3 pertandingan Liga Italia 2026-2027. La Viola menderita kekalahan dalam 3 pertandingan itu. 

Bahkan La Viola kalah 0-3 dari Frosinone dan dibantai AS Roma 4-0. Atas hasil buruk ini, Fiorentina menghuni dasar klasemen dengan 0 poin dan selisih gol 1-9! Fabio Grosso dipecat Fiorentina. 

Padahal, Fiorentina dengan Direktur Olahraga Fabio Paratici telah menghabiskan duit 150,3 juta euro (sekitar Rp3,09 triliun), sesuatu yang jarang terjadi bagi klub berjuluk La Viola tersebut. Dengan dananya yang begitu besar, Fiorentina mendatangkan 14 pemain baru sekaligus. 

Namun, besarnya gelontoran duit yang dikeluarkan berbanding terbalik dengan pencapaian hingga pekan 3 Liga Italia 2026-2027. 

Pelatih ACF Fiorentina Paolo Vanoli (@acffiorentina)
Pelatih ACF Fiorentina Paolo Vanoli (@acffiorentina)

2. Fiorentina Balikan dengan Vanoli

Fiorentina kemudian bergerak cepat untuk menunjuk penggantinya. Pada Senin (7/9/2026) sore waktu setempat, Fiorentina mengumumkan Paolo Vanoli kembali menjabat sebagai pelatih kepala.

"ACF Fiorentina mengumumkan bahwa Paolo Vanoli telah ditunjuk sebagai pelatih kepala tim utama," demikian bunyi pernyataan di situs web klub, melansir Football Italia. 

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Vanoli atas antusiasmenya dalam menerima kesempatan untuk kembali menangani tim ini.

 

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Topik Artikel :
Paolo Vanoli Fiorentina
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