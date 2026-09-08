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Cetak Gol Perdana untuk Cagliari, Daniel Maldini Cetak Sejarah di Serie A

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |10:56 WIB
Cetak Gol Perdana untuk Cagliari, Daniel Maldini Cetak Sejarah di Serie A
Cetak Gol Perdana untuk Cagliari, Daniel Maldini Cetak Sejarah di Serie A (Instagram/@dani.malda)
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JAKARTA - Anak legenda AC Milan Paolo Maldini, yakni Daniel Maldini, mencetak sejarah. Ia menjadi pemain pertama yang mencetak bagi banyak klub dalam 5 tahun terakhir. 

1. Cetak Gol untuk 6 Klub Berbeda

Diketahui, Daniel Maldini berbeda dibandingkan ayah atau kakeknya Cesare Maldini. Ia menjalani karier sepak bola sebagai gelandang. Ini berbeda dibandingkan Cesare dan Paolo Maldini, yang berposisi sebagai bek semasa aktif bermain. 

Daniel Maldini memulai karier sepak bolanya di AC Milan, klub yang membesarkan Cesare dan Paolo Maldini. Namun, perjalanan Daniel Maldini tidak sesukses kakek dan ayahnya. 

Daniel Maldini cetak gol untuk Cagliari (Instagram/@dani.malda)
Daniel Maldini cetak gol untuk Cagliari (Instagram/@dani.malda)

Ia kini memperkuat Cagliari, dengan status pinjaman dari Atalanta. Pada pertandingan teranyar, ia mencetak gol perdana untuk Cagliari dalam pertandingan melawan Lecce pada Senin (6/9/2026). Ia menjadi pencetak gol satu-satunya dalam pertandingan yang berakhir 1-0 tersebut. 

Melansir Football Italia, Selasa (8/9/2026), gol Maldini ke gawang Lecce berarti ia kini telah mencetak gol untuk enam klub Serie A berbeda sepanjang kariernya. Keenam klub tersebut adalah Milan, Spezia, Monza, Atalanta, Lazio, dan Cagliari (diurutkan dari yang terbaru).

 

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