Terganjal Aturan UEFA, Friedkin Group Lebih Pilih AS Roma dan Siap Lepas Everton

JAKARTA - Friedkin Group dilaporkan lebih memilih AS Roma ketimbang klub Liga Inggris Everton. Hal ini lantaran peraturan UEFA membuat Friedkin Group harus memilih salah satu klub.

Friedkin Group mengelola Roma dan Everton. Namun, melansir Football Italia, kabarnya Friedkin Group siap memilih Giallorossi jika aturan kepemilikan bersama UEFA memaksa mereka untuk memilih salah satu dari kedua klub tersebut.

Grup investasi milik keluarga asal Amerika ini mengakuisisi Roma pada 2020. Friedkin Group kemudian mengakuisisi Cannes pada 2023. Mereka lalu menambahkan Everton ke dalam portofolio pada 2024.

Friedkin Group sebelumnya bersikeras ada "solusi struktural" untuk menyiasati aturan baru UEFA mengenai kepemilikan banyak klub (multi-club ownership). Hal ini memungkinkan mereka tidak perlu menjual salah satu dari kedua klub tersebut.

1. Aturan UEFA

Namun, surat kabar The Times melaporkan bahwa solusi tersebut kini tidak lagi dapat diterapkan. UEFA telah memperingatkan Dan Friedkin serta jajaran direktur lainnya bulan lalu bahwa pendekatan mereka tidak akan berhasil jika kedua tim lolos ke kompetisi Eropa yang sama.

Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)

Masalah ini tidak muncul pada musim ini karena Roma berhasil lolos ke Liga Champions. Sementara Everton sama sekali tidak lolos ke turnamen UEFA setelah finis di peringkat ke-13 Liga Inggris musim lalu.

Masih ada opsi lain selain menjual klub secara penuh yakni dengan menempatkan salah satu klub dalam blind trust yakni pengelolaan aset oleh pihak ketiga yang independen tanpa campur tangan pemilik. Untuk sementara waktu, klub diawasi tokoh-tokoh independen.

The Times memperingatkan bahwa mengingat Roma merupakan investasi jangka panjang yang dimulai sejak 2020. Kemungkinan besar Everton yang akan ditempatkan dalam skema blind trust tersebut.