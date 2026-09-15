Pertama Kali dalam Sejarah, Tak Ada Hasil 0-0 dalam 40 Pertandingan Awal Liga Italia

Pertama Kali dalam Sejarah, Tak Ada Hasil 0-0 dalam 40 Pertandingan Awal Liga Italia (Dok Instagram/@inter)

JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tak ada pertandingan dengan skor imbang 0-0 dalam 4 pekan pembuka Serie A dan Serie B. Padahal diketahui, Liga Italia identik dengan sepak bola bertahan (catenaccio).

Hal ini membuat Liga Italia juga dianggap membosankan. Melansir Football Italia, Selasa (15/9/2026), sejumlah perubahan dilakukan selama musim panas demi membuat sepak bola Italia lebih menghibur, sekaligus meningkatkan tempo permainan agar setara dengan kompetisi Eropa lainnya.

1. Perubahan Peraturan

Perubahan utamanya terletak pada pendekatan wasit yang membiarkan permainan mengalir lebih lancar, dengan lebih sedikit tendangan bebas, kartu, maupun penghentian laga.

Langkah ini membuahkan hasil manis. Tim-tim mencetak lebih banyak gol. Selain itu, tidak ada satu pun penalti atau tinjauan VAR di lapangan dalam 31 pertandingan pertama kasta tertinggi Italia tersebut.

Sassuolo vs Juventus. (Foto: Instagram/juventus)

Hal paling mencolok dari perubahan tersebut sejauh ini adalah langkanya hasil imbang tanpa gol. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak ada skor 0-0 dalam empat pekan pembuka musim Serie A maupun Serie B.

2. Tercipta 121 Gol

Sebanyak 121 gol telah tercipta dalam 40 pertandingan pertama kasta tertinggi Liga Italia 2026-2027. Jika dirata-rata, tercipta 3,025 gol per pertandingan.