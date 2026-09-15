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Como 1907 Menggila di Liga Italia 2026-2027, Cesc Fabregas Akui Belajar dari Arsenal

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |13:37 WIB
Como 1907 Menggila di Liga Italia 2026-2027, Cesc Fabregas Akui Belajar dari Arsenal
Cesc Fabregas tidak ragu menyebut Como 1907 belajar dari Arsenal (Foto: Instagram/@comofootball)
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COMO – Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, tidak ragu menyebut belajar dari Arsenal. Berkat hal itu, mereka kini menggila di Liga Italia 2026-2027 dengan meraih tiga kemenangan beruntun.

Terbaru, Como 1907 menang 2-1 atas Parma pada giornata empat Liga Italia 2026-2027. Duel tersebut berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Selasa (15/9/2026) dini hari WIB.

Como 1907 vs Parma di Liga Italia 2026-2027 berakhir 2-1 (Foto: Instagram/@comofootball)
Como 1907 vs Parma di Liga Italia 2026-2027 berakhir 2-1 (Foto: Instagram/@comofootball)

Dua gol Como 1907 dicetak oleh Jacobo Ramon (23’) dan Kaiki Bruno (83’). Sementara, Parma baru bisa membalas lewat gol David Romero (90+2’). Itu merupakan kemenangan ketiga secara beruntun yang diraih di Liga Italia 2026-2027.

1. Tren Kemenangan

Como 1907 pun belum terkalahkan karena seri 1-1 melawan Udinese di giornata satu. Alhasil, I Lariani nangkring di tangga ketiga klasemen Liga Italia 2026-2027 dengan nilai 10 dari empat partai.

Fabregas pun senang Como 1907 bisa melanjutkan tren kemenangan. Apalagi, tre punti itu diraih ketika sebagian besar pemain mengalami kelelahan imbas tampil di Liga Champions 2026-2027.

“Ini adalah respons yang penting dari tim ini, karena artinya saya bisa mengandalkan semua orang. Saya senang dengan performa anak-anak,” kata Fabregas, dikutip dari Football Italia, Selasa (15/9/2026).

 

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