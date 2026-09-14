Jay Idzes Ditarik Keluar saat Hadapi Juventus, Gawang Sassuolo Kebobolan 2 Gol

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, turun sebagai starter saat timnya Sassuolo menjamu Juventus pada pekan ketiga Liga Italia 2026-2027. Ketika dirinya terpaksa ditarik keluar, Sassuolo kebobolan 2 gol.

1. Jay Idzes Tampil Solid

Pertandingan itu digelar di Stadion Mapei pada Senin (14/9/2026) dini hari. Pertandingan tersebut berlangsung dramatis dengan banyak gol tercipta pada menit-menit jelang pertandingan berakhir.

Pada babak pertama, Sassuolo sanggup menahan imbang Juventus hingga skor ditutup 0-0. Drama terjadi pada babak kedua. Klub berjuluk Neroverdi tersebut memimpin atas tim tamu lewat gol yang dicetak Sebastian Esposito pada menit ke-65 sehingga kedudukan berubah menjadi 1-0.

Sassuolo vs Juventus. (Foto: Instagram/juventus)

Tertinggal, Juventus kemudian menggencarkan serangan. Jay Idzes tampil cukup solid menjaga gawang Sassuolo dari serangan Kolo Muani dan kawan-kawan.

Namun, Jay Idzes terpaksa ditarik keluar pada menit ke-81. Saat berjalan keluar lapangan, kapten Timnas Indonesia itu tampak memegangi otot paha kirinya.

Pada pertandingan itu, Jay Idzes tampil cukup solid dalam mengawal lini pertahanan. Ia memenangi 3 duel dari 5 percobaan. Ia juga sekali melakukan sekali intersep, 2 clearance, dan 4 kali recovery.

Di sisi lain, ia juga turut terlibat dalam menyusun serangan dari lini belakang. Total ia mencatat 87 persen umpan sukses yakni 34 passing a sukses dari 39 percobaan.