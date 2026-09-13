Juventus Dihantam Krisis Cedera, 9 Pemain Absen saat Hadapi Sassuolo

JAKARTA - Krisis cedera pemain menghantui Juventus jelang laga menghadapi Sassuolo yang diperkuat bek timnas Indonesia Jay Idzes. Total sebanyak 9 pemain tim utama Juventus absen dalam pekan keempat Liga Italia 2026-2027 tersebut.

Laga Sassuolo vs Juventus akan digelar di Stadion Mapei pada Senin (14/9/2026) dini hari WIB.

1. 9 Pemain Cedera

Luciano Spalletti telah mengonfirmasi skuad berisi 22 pemain untuk menghadapi Sassuolo. Sebanyak 9 pemain tim utama absen pada laga itu.

Melansir Football Italia, Sabtu (13/9/2026), para pemain yang absen dalam laga tersebut adalah Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Andrea Cambiaso, Jeremie Boga, Jeff Ekhator, Juan Cabal, dan Arkadiusz Milik.

Situasi ini membuat Spalletti kehilangan tiga gelandang pilihan utamanya karena Locatelli, Thuram, dan McKennie dipastikan absen. Douglas Luiz dan Teun Koopmeiners—dua pemain yang sebelumnya sempat ingin dijual oleh Juventus—akan menjadi tumpuan lini tengah dalam laga melawan Sassuolo ini.

Juventus vs Parma di Liga Italia 2026 2027 (Dok Juventus)

Pape Matar Sarr juga masuk dalam skuad pertandingan untuk pertama kalinya sejak kepindahannya dari Tottenham pada musim panas.

Pemain muda Augusto Owusu juga dipanggil ke skuad senior untuk mengisi lini tengah.

Pemain rekrutan musim panas lainnya, Nick Woltemade, juga akan dilibatkan. Namun, belum dipastikan apakah ia akan bermain sejak awal atau masuk dari bangku cadangan.

Kerim Alajbegovic diperkirakan akan terus mengisi posisi sayap kiri serangan Juventus di tengah absennya Yildiz dan Boga.

Spalletti juga memanggil bek berusia 20 tahun yang merupakan pemain internasional Italia U-20, Filippo Pagnucco, serta penyerang asal Inggris berusia 20 tahun, Juston Oboavwoduo, untuk pertandingan hari Minggu melawan Sassuolo.