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Persib Bandung Kalah, Igor Tolic: Persija seperti Menang di Final Liga Champions!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |06:10 WIB
Persib Bandung Kalah, Igor Tolic: Persija seperti Menang di Final Liga Champions!
Igor Tolic kecewa Persib kalah 1-2 dari Persija. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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PELATIH Persib Bandung, Igor Tolic, menilai Persija Jakarta merayakan kemenangan atas timnya seperti baru memenangkan final Liga Champions. Persija Jakarta mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1 pada pekan kedua Super League 2026-2027.

Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 sore WIB. Persija Jakarta memastikan kemenangan secara dramatis melalui gol Ivan Mamut (90+5') pada pengujung pertandingan. 

Shin Tae-yong saat memberi arahan kepada pemain Persija Jakarta.. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Shin Tae-yong saat memberi arahan kepada pemain Persija Jakarta.. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Gol tersebut membuat atmosfer SUGBK semakin meriah dan disambut euforia besar dari para pendukung Macan Kemayoran. Sebagian The Jakmania bahkan turun dari tribun stadion untuk mendekati dan memeluk para pemain Persija Jakarta.

Sementara, gol lainnya dicetak oleh Alexander Jeremejeff (41'). Persib sendiri sempat menyamakan kedudukan via gol Balsa Sekulic (81') sebelum Mamut keluar sebagai juru selamat.

1. Selebrasi Ivan Mamut Disoroti Igor Tolic

Perayaan gol Ivan Mamut kemudian mendapat perhatian khusus dari Igor Tolic setelah pertandingan. Pelatih asal Kroasia itu menyebut euforia Persija Jakarta layaknya perayaan setelah memenangkan final Liga Champions. Menurutnya, hal tersebut dapat dimaklumi karena Persija Jakarta sudah cukup lama tidak meraih kemenangan atas Persib.

“Bagi mereka (Persija), ini layaknya final Liga Champions. Sudah lama mereka tidak menang dari kami,” kata Igor Tolic dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu 12 September 2026.

Igor Tolic juga mengakui Persija lebih pantas mendapatkan kemenangan dalam pertandingan tersebut. Eks asisten Bojan Hodak itu turut memberikan ucapan selamat kepada Macan Kemayoran atas hasil yang diraih di SUGBK.

“Tetapi hari ini mereka sedikit lebih beruntung dan pantas untuk menang. Jadi, selamat untuk mereka,” tutur Tolic.

 

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