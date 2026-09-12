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Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2026-2027, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |13:59 WIB
Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2026-2027, Klik di Sini!
Persib Bandung bertandang ke markas Persija di lanjutan pekan kedua Super League 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)
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LINK live streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026-2027 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Baik Persib Bandung dan Persija Jakarta sama-sama mencatatkan hasil positif di laga pembuka Super League 2026-2027. Persija Jakarta menang 1-0 atas Borneo FC di kandang lawan, sedangkan Persib Bandung menghajar PSM Makassar 3-1.

Persija Jakarta menang 1-0 atas Borneo FC. (Instagram/@persija)
Persija Jakarta menang 1-0 atas Borneo FC. (Instagram/@persija)

1. Misi Besar Shin Tae-yong

Persija Jakarta tak pernah menang atas Persib Bandung dalam enam pertemuan terkini di Liga Indonesia. Dalam enam pertemuan terakhir, Persib Bandung tampil dominan dengan catatan empat menang dan dua imbang.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong bahkan kaget ketika tahu skuad asuhannya tak pernah menang atas Persib Bandung dalam tiga musim terakhir. Ia pun ingin menuntaskan dahaga kemenangan Persija Jakarta atas Persib Bandung.

"Lawan Persib Bandung pertandingan yang sangat penting. Persiapan kita sangat baik untuk lawan Persib Bandung," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Persija vs Persib.

"Kami mempersiapkan tim ini ya agar bisa memenangkan pertandingan besok (hari ini). Para fans (The Jakmania) yang datang tadi juga memang pada minta tiga poin. Begitu juga kami yang akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat tiga poin juga," lanjut Shin Tae-yong.

 

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