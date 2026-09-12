Razia dan Tes Alkohol Bakal Dilakukan Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK

JAKARTA – Panitia Pelaksana Pertandingan Persija Jakarta bakal melakukan razia dan tes alkohol jelang laga kontra Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Hal itu dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu merupakan matchday 2 Super League 2026-2027. Duel panas tersebut dijadwalkan berlangsung di SUGBK, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Dimulai dari Ring 4

Security Officer Persija, Hiro Paath mengatakan, pemeriksaan akan dimulai dari ring 4 stadion. Hal tersebut disampaikan dalam jumpa pers di SUGBK, Jumat 11 September 2026.

Pemeriksaan ditujukan kepada suporter yang diduga datang dalam kondisi tidak sadar akibat mengonsumsi alkohol. Panpel juga akan melakukan pemeriksaan terhadap penonton yang kedapatan membawa minuman keras.

"Kalaupun ada yang berangkat dari rumah dan sudah menggunakan atau meminum alkohol, di ring 4 sampai ring 3 kami akan melaksanakan razia," kata Hiro, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Panpel Persija akan menyiapkan satuan tugas khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap suporter. Mereka yang terlihat menggunakan alkohol atau datang dalam keadaan tidak sadar akan menjalani tes alkohol sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju stadion.

"Akan ada satgas pemeriksaan bagi teman-teman yang terlihat menggunakan atau sudah berangkat dalam keadaan tidak sadar. Kami akan mengetes mereka dulu dengan tes alkohol," tutur Hiro.

Suporter yang terbukti dalam kondisi mabuk tidak akan diperbolehkan masuk ke area stadion. Panpel juga akan mengambil tiket serta mendata suporter tersebut sebelum mengumpulkannya di lokasi yang telah disiapkan.