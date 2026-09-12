Shin Tae-yong 2 Kali Kalah dari Tim Dominan Biru di SUGBK, Menang Lawan Persib Bandung?

Shin Tae-yong dua kali kalah dari tim dominan biru di SUGBK. (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong memiliki catatan lumayan bagus saat membawa skuad asuhannya tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Saat melatih Timnas Indonesia senior pada 2020-2024, Shin Tae-yong membawa skuad asuhannya 11 kali bermain di SUGBK.

Hasilnya dalam periode tersebut, Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia mencatatkan lima menang, tiga imbang dan tiga kalah. Lantas, siapa saja tim yang bisa mengalahkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di SUGBK?

1. Dominan Biru

Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Tiga tim yang mengalahkan Timnas Indonesia adalah Argentina, Irak dan Jepang. Albiceleste -julukan Argentina- menang 2-0 atas Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Sebelumnya di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari Irak. Terakhir, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dihajar Jepang dengan skor 0-4 di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024.

Melihat daftar kekalahan di atas, Shin Tae-yong sering kalah dari tim dominan biru. Sekadar diketahui, Argentina dan Jepang menggunakan jersey dominan biru.

2. Shin Tae-yong Kalahkan Persib Bandung?

Hari ini Sabtu (12/9/2026), Shin Tae-yong akan memimpin Persija Jakarta melawan Persib Bandung di lanjutan pekan kedua Super League 2026-2027 yang berlangsung di SUGBK.