Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK, Erick Thohir Ingatkan soal Tragedi Kanjuruhan

Erick Thohir mengingatkan agar Tragedi Kanjuruhan jangan sampai terulang pada laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Okezone/Niko Prayoga)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, punya pesan khusus kepada suporter jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung. Ia mengingatkan untuk menjaga sikap agar Tragedi Kanjuruhan tidak terulang.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu merupakan matchday 2 Super League 2026-2027. Duel digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Tidak Ada Kejadian

Erick berharap Persija melawan Persib tidak ada kejadian apapun yang dapat merugikan pihak lainnya di Jakarta atau Bandung. Ia menekankan suporter kedua tim harus menerima hasil akhir nantinya dengan bijak.

"Ingat, kita pernah kena peristiwa yang membuat muka kita tercoreng di seluruh dunia, dan kami pada saat itu kalau sampai ada sanksi FIFA, tidak ada yang namanya tim nasional hari ini. Tidak ada, karena di-banned 8 sampai 10 tahun," kata Erick di Jakarta, dikutip Sabtu (12/9/2026).

"Saya mengingatkan peristiwa Kanjuruhan itu jangan pernah dilupakan. Pertandingan Persija dan Persib ini, saya berharap Persija menjadi tuan rumah yang baik, Persib Bandung ya menjaga teritorinya di Jawa Barat," tambah pria yang juga Menpora RI Itu.

Sekadar informasi, Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022. Sebanyak 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka usai kerusuhan di akhir laga Arema FC vs Persebaya Surabaya tersebut.