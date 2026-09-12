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Live Sore Hari Ini! Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |04:39 WIB
Live Sore Hari Ini! Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2026-2027
Simak jadwal siaran langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)
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JAKARTA – Live sore hari ini! Jadwal siaran langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2026-2027 sudah diketahui.

Laga El Clasico Indonesia itu merupakan matchday dua Super League 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Hasil Positif

Mariano Peralta beraksi di laga Persib Bandung vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@persib)
Mariano Peralta beraksi di laga Persib Bandung vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@persib)

Kedua kesebelasan sama-sama menorehkan angka penuh di laga pertama. Persib menang comeback 3-1 atas PSM Makassar di kandang sendiri, sedangkan Persija mengalahkan tuan rumah Borneo FC 1-0.

Momentum positif dipegang kedua kesebelasan. Tapi, di atas kertas, keuntungan ada di kubu Persija karena akan memainkan laga kandang di Jakarta untuk pertama kali sejak 2019.

Pun begitu, Persija dihadapkan pada rekor buruk yakni tak pernah menang atas Persib dalam enam pertemuan terakhir di liga. Musim lalu, mereka bahkan takluk di laga tandang dan kandang!

Tidak heran bila Persija begitu bersemangat menyambut laga ini. Walau tak pernah menang dalam enam pertemuan terakhir, Macan Kemayoran bisa mengandalkan rekor buruk Persib.

 

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