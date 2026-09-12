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Persija Jakarta vs Persib Bandung: Respons Berkelas Igor Tolic Tahu Bobotoh Dilarang Bertandang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |03:22 WIB
Persija Jakarta vs Persib Bandung: Respons Berkelas Igor Tolic Tahu Bobotoh Dilarang Bertandang
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan respons berkelas begitu mendengar Bobotoh dilarang datang untuk laga tandang kontra Persija Jakarta (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan respons berkelas begitu mendengar Bobotoh dilarang datang untuk laga tandang kontra Persija Jakarta. Menurutnya, polisi tahu yang terbaik untuk semua pihak.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu merupakan matchday dua Super League 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Dicabut

Bobotoh beri dukungan kepada Persib Bandung jelang lawan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persib)

Pada musim ini, larangan suporter tandang memang sudah dicabut oleh PSSI.  Kendati demikian, Tolic menilai Bobotoh harus menerima adanya larangan tandang dari pihak kepolisian demi kebaikan semua pihak.

"Saya pikir hal itu bukan sesuatu yang bisa kami putuskan. Saya rasa polisi yang paling mengetahui apa yang terbaik," kata Tolic dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (12/9/2026).

"Kami harus mengikuti instruksi yang diberikan agar semua orang tetap aman, baik di Jakarta maupun di Bandung. Saya berharap tidak ada kerusuhan atau hal-hal lainnya," tambah pria asal Kroasia itu.

 

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