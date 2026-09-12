Bobotoh Cantik: Kemenangan atas Persija Jakarta Jadi Harga Mati bagi Persib Bandung!

BOBOTOH cantik asal Tasikmalaya, Nazwaa Saqinaa (22), optimistis Persib Bandung tampil lebih baik saat menghadapi Persija Jakarta pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.



Nazwaa menilai bermain di Jakarta dengan tekanan puluhan ribu suporter Persija Jakarta bukan menjadi alasan bagi pemain Persib Bandung untuk gentar. Menurutnya, atmosfer tersebut justru menjadi tambahan motivasi bagi skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Bobotoh cantik Nazwaa Saqinaa nilai Persib wajib menang atas Persija. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

“Belakangan banyak yang bilang Persib takut main di Jakarta. Padahal sebenarnya bukan pemain Persib yang ketakutan. Justru mereka sangat ingin bermain di Jakarta dan itu bisa membuat semangat pemain semakin bertambah,” kata Nazwaa.

Ia meyakini para pemain Persib Bandung memiliki mental juara. Karena itu, tekanan besar dari suporter tuan rumah diyakini tidak akan membuat Marc Klok dan kawan-kawan kehilangan fokus.



“Kalau tekanannya besar dari suporter tim tuan rumah, saya yakin pemain Persib malah akan bermain lebih menggila. Bukannya down, semangat mereka justru akan lebih berkobar,” ujarnya.

1. Akui Kualitas Persija Jakarta

Nazwaa juga mengakui Persija Jakarta memiliki materi pemain yang berkualitas. Mulai dari pemain lokal, diaspora hingga pemain asing dinilainya mampu membuat Macan Kemayoran menjadi lawan yang patut diwaspadai.



Namun, ia menilai Persib Bandung juga mempunyai kualitas yang tidak kalah bagus. Hampir di setiap lini, mulai dari penjaga gawang, pertahanan, lini tengah hingga penyerangan, Persib Bandung memiliki pemain yang menurutnya mampu bersaing.



“Pemain Persija sekarang bagus, baik lokal, diaspora maupun pemain asing. Mereka juga jor-joran dalam belanja pemain. Tapi, pemain Persib juga tidak kalah berkualitas, dari kiper, belakang sampai depan,” tuturnya.



Karena itu, Nazwaa percaya strategi maupun taktik yang diterapkan Persija dapat diladeni oleh Persib. Ia memprediksi duel kedua tim bakal berlangsung sengit dengan tensi tinggi.



Menurutnya, kesempatan Persija Jakarta kembali bermain di Jakarta setelah sekian lama bisa menjadi motivasi tersendiri bagi tuan rumah. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat menjadi pelecut semangat pemain Persib Bandung.



“Laga nanti pasti sangat sengit, tensinya tinggi dan tekniknya juga tinggi karena kedua tim diisi pemain-pemain berkualitas,” katanya.



Persib Bandung datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan pada laga perdana saat menjamu PSM Makassar. Tambahan motivasi juga datang dari dukungan Bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pertandingan melawan PSM Makassar. Nazwaa berharap modal tersebut membuat Persib tampil percaya diri dan mampu membawa pulang tiga poin dari Jakarta.



“Walaupun pemain Persija juga akan berjuang mati-matian, saya yakin usahanya tidak akan cukup untuk mengalahkan Persib,” ucapnya.





Ia bahkan memprediksi Persib kembali mampu mempermalukan Persija di hadapan pendukungnya sendiri. Meski mengakui pertandingan tidak akan mudah, Nazwaa tetap menjagokan Maung Bandung menang dengan skor tipis.



“Persib pasti bisa mengalahkan Persija. Prediksi saya 1-0 untuk Persib,” katanya.