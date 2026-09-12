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Gagal Kalahkan Persija Jakarta, Persib Bandung Tertunduk Lesu Tinggalkan SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |21:12 WIB
Gagal Kalahkan Persija Jakarta, Persib Bandung Tertunduk Lesu Tinggalkan SUGBK
Persib Bandung pulang usai kalah 1-2 dari Persija Jakarta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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JAKARTA Persib Bandung harus mengakui keunggulan sang tuan rumah usai takluk 1-2 dari Persija Jakarta dalam laga pekan kedua Super League 2026-2027, pada Sabtu (12/9/2026) sore WIB. Karena kekalahan memalukan itu, para penggawa Persib terlihat tertunduk lesu saat laga berakhir dan meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

1. Dipermalukan Persija

Dua gol Persija dicetak oleh Alexander Jeremejeff (41') dan Ivan Mamut (90+5). Sementara itu, satu gol Persib dicatatkan oleh Balsa Sekulic (81').

Berdasarkan pantauan Okezone usai laga, tim asuhan Igor Tolic lebih dahulu meninggalkan SUGBK. Para pemain tampak tertunduk lesu karena tidak dapat mencuri poin dari lawatan laga tandang.

Para pemain Persib kembali menaiki kendaraan taktis (rantis) barracuda dan penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Beckham Putra dan kolega pun meninggalkan SUGBK dengan aman dan nyaman.

Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

2. Posisi Klasemen Sementara

Kekalahan ini membuat Persib kini berada di posisi keenam klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan tiga poin. Poin itu dari sekali kemenangan dan sekali kekalahan.

 

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