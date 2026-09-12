18 Kali Bertemu di Jakarta, Persib Bandung Masih Belum Bisa Kalahkan Persija!

CATATAN buruk Persib Bandung saat bertandang ke Persija Jakarta kembali berlanjut setelah mereka gagal mengakhiri kutukan panjang yang sudah bertahan selama puluhan tahun di ibu kota. Tercatat, kini sudah 18 kali Persib main di Jakarta, tapi tak pernah sekali pun mereka mampu mengalahkan Persija!

Ya, Persija dan Persib baru saja bersua pada pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Sabtu (12/9/2026) sore WIB. Persija yang menang 2-1, kembali menegaskan dominasi mutlak tuan rumah ketika meladeni perlawanan sang rival abadi di hadapan puluhan ribu pendukung fanatiknya di Jakarta.

Rekor historis mencatat sejak era unifikasi Liga Indonesia dimulai pada musim 1994-1995, klub kebanggaan warga Bandung tersebut tidak pernah sekalipun meraih kemenangan dalam 18 pertandingan kompetisi resmi di Jakarta.

Transformasi venue dari Stadion Menteng, Lebak Bulus, PTIK, hingga Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) selalu menjadi saksi bisu bagaimana sang tuan rumah tampil begitu perkasa menghadapi tamunya.

Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Kutukan 18 Laga Tanpa Kemenangan di Ibu Kota

Ya, rekor kelam tersebut resmi bertambah panjang setelah pertandingan terbaru di SUGBK pada Sabtu sore WIB kembali berpihak kepada kubu tuan rumah dengan skor tipis 2-1. Gol pembuka dari Alexander Jeremejeff pada menit ke-41 sempat membuat pendukung tuan rumah bersorak sebelum dibalas oleh Balsa Sekulic bagi kubu tamu menjelang akhir pertandingan.

Namun, drama menit akhir tercipta ketika pemain pengganti Ivan Mamut mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-90+4 untuk memastikan angka penuh tetap di tangan Macan Kemayoran.