Link Live Streaming Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2026-2027, Emil Audero Siap Jegal Los Blancos!

Simak link live streaming Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2026-2027 di akhir artikel ini (Foto: Instagram/@rayovallecano)

MADRID – Link live streaming Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2026-2027 ada di artikel ini. Penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero, siap menjegal Los Blancos!

Duel Real Madrid vs Rayo Vallecano itu merupakan jornada lima Liga Spanyol 2026-2027. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu (13/9/2026) pukul 02.00 WIB.

1. Debut Emil Audero?

Partai ini berpotensi menjadi debut Audero. Kiper berdarah Italia itu dipinjam Vallecano selama satu musim usai portiero utamanya mengalami cedera dan harus menepi sampai Desember 2026.

Tapi, Audero sudah harus mendapat tantangan berat saat debutnya. Andai diturunkan Vallecano dini hari nanti, pemain berusia 29 tahun tersebut harus menghadapi pemain sekelas Kylian Mbappe!

Apalagi, Madrid tengah terluka setelah pekan lalu takluk 0-1 dari Real Betis di Liga Spanyol 2026-2027. Sementara, di tengah pekan, armada Jose Mourinho mengalahkan Inter Milan 2-1 di Liga Champions.

Momentum positif ini jadi modal bagus bagi Madrid untuk meraih kemenangan. Mereka tentu tidak mau semakin tertinggal dari pesaing terberatnya Barcelona di klasemen Liga Spanyol 2026-2027.