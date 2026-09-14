Jay Idzes Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Kalahkan Juventus di Liga Italia!

JAY Idzes menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang pernah mengalahkan Juventus di Liga Italia! Bek 26 tahun ini baru saja membantu sang klub, Sassuolo, menang 3-2 atas Juventus di pekan keempat Liga Italia 2026-2027 yang berlangsung di Mapei Stadium, Senin (14/9/2026) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Jay Idzes bermain 81 menit. Saat Jay Idzes berada di lapangan, pertahanan Neroverdi -julukan Sassuolo- tampil solid.

Jay Idzes bersiap jelang laga Sassuolo vs Juventus. (Foto: X/@TimnasXtra)

Berkat bantuan Jay Idzes, Sassuolo unggul 1-0 lewat gol Sebastiano Esposito di menit 65, memanfaatkan assist Nemanja Matic. Sayangnya di menit 81, Jay Idzes mengakhiri pertandingan lebih cepat karena mengalami cedera.

1. Pertahanan Sassuolo Kocar-kacir Sepeninggalan Jay Idzes

Setelah Jay Idzes digantikan Duje Caleta-Car pada menit 81, hujan gol langsung tercipta. Hanya dalam kurun waktu 12 menit (termasuk injury time), Sassuolo dan Juventus sama-sama mencetak dua gol!

Sassuolo mencetak dua gol lewat Kieron Bowie (89’) dan Vasilije Adzic (90+3’). Sementara itu, dua gol Juventus diciptakan Edon Zhegrova (83’ dan 90+1’).

Sassuolo pun menang 3-2 atas Juventus. Berkat kemenangan ini, Sassuolo melesat ke posisi sembilan klasemen sementara Liga Italia 2026-2027 dengan tujuh angka.