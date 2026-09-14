Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Kalahkan Juventus di Liga Italia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |12:39 WIB
Jay Idzes Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Kalahkan Juventus di Liga Italia!
Jay Idzes bangga bawa Sassuolo menang 3-2 atas Juventus. (Foto; X/@TimnasXtra)
A
A
A

JAY Idzes menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang pernah mengalahkan Juventus di Liga Italia! Bek 26 tahun ini baru saja membantu sang klub, Sassuolo, menang 3-2 atas Juventus di pekan keempat Liga Italia 2026-2027 yang berlangsung di Mapei Stadium, Senin (14/9/2026) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Jay Idzes bermain 81 menit. Saat Jay Idzes berada di lapangan, pertahanan Neroverdi -julukan Sassuolo- tampil solid.

Jay Idzes bersiap jelang laga Sassuolo vs Juventus. (Foto: X/@TimnasXtra)
Jay Idzes bersiap jelang laga Sassuolo vs Juventus. (Foto: X/@TimnasXtra)

Berkat bantuan Jay Idzes, Sassuolo unggul 1-0 lewat gol Sebastiano Esposito di menit 65, memanfaatkan assist Nemanja Matic. Sayangnya di menit 81, Jay Idzes mengakhiri pertandingan lebih cepat karena mengalami cedera.

1. Pertahanan Sassuolo Kocar-kacir Sepeninggalan Jay Idzes

Setelah Jay Idzes digantikan Duje Caleta-Car pada menit 81, hujan gol langsung tercipta. Hanya dalam kurun waktu 12 menit (termasuk injury time),  Sassuolo dan Juventus sama-sama mencetak dua gol!

Sassuolo mencetak dua gol lewat Kieron Bowie (89’) dan Vasilije Adzic (90+3’). Sementara itu, dua gol Juventus diciptakan Edon Zhegrova (83’ dan 90+1’).

Sassuolo pun menang 3-2 atas Juventus. Berkat kemenangan ini, Sassuolo melesat ke posisi sembilan klasemen sementara Liga Italia 2026-2027 dengan tujuh angka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/47/3241862/sassuolo_menang_3_2_atas_juventus_di_liga_italia_2026_2027_sassuolous-gxSW_large.jpg
Jay Idzes Cedera saat Sassuolo Menang Dramatis 3-2 atas Juventus di Liga Italia 2026-2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/47/3241847/juventus-k7Mw_large.jpg
Juventus Dihantam Krisis Cedera, 9 Pemain Absen saat Hadapi Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/47/3241833/daniel_maldini-foNA_large.jpg
Anak Paolo Maldini Dilarikan ke Rumah Sakit Imbas Kecelakaan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/47/3241631/ruben_amorim_memberi_jawaban_sinis_ketika_ac_milan_ditanya_mau_meniru_gaya_manajemen_hingga_bermain_como_1907_asuhan_cesc_fabregas-SEJV_large.jpg
Jawaban Sinis Ruben Amorim ketika Ditanya AC Milan Tiru Como 1907: Rekrut Saja Cesc Fabregas
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/13/51/1749243/hut-ke54-lemkari-diperingati-serentak-dengan-tasyakuran-sederhana-rje.webp
HUT ke-54 Lemkari Diperingati Serentak dengan Tasyakuran Sederhana
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/10/timnas_indonesia.jpg
FIFA ASEAN Cup 2026 Tiru Konsep Piala Dunia, Timnas Indonesia Ketiban Untung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement